Василий Егоров едет на чемпионат мира

Лидер сборной России Василий Егоров завершает тренировочные сборы и отправляется на чемпионат мира по боксу, который пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге. Об этом ЯСИА сообщил заслуженный тренер России Артур Пахомов.

«Сборы в Златоусте прошли благополучно, уже завтра с Василием отправляемся в Екатеринбург. Сейчас у него идет подгонка веса в категорию до 52 кг», — сказал личный тренер Василия Егорова Артур Пахомов.

Подготовка сборной России к чемпионату мира проходила в Златоусте. В составе отечественной команды — Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

Известно, что боксеры в категории до 52 кг выступят 12 сентября, а следующий предварительный бой состоится 14 сентября. Бои 1/8 финала пройдут 16-17 сентября, четвертьфинальные поединки – 18 сентября, 20 сентября боксеры оспорят выход в финал. А поединки за золотые медали чемпионата мира запланированы на 21 сентября. Официальная жеребьевка участников будет организована 8 сентября.

Напомним, Василий Егоров в третий раз участвует в чемпионате мира. Якутянин является обладателем одной серебряной и трех золотых медалей чемпионата России, двукратным чемпионом Европы, вице-чемпионом мира.