05.12.2020
18:43
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Спорт

Василий Егоров — Чемпион России по боксу!

В финальном поединке между Василием Егоровым и Ахтемом Закировым в весе до 52 кг, единогласным решением судей победил якутянин Василий Егоров! И он становится Чемпионом России по боксу!

Победителя поздравил и вручил медаль, чемпионский пояс, сертификат на автомобиль и денежный приз, призер Пекинской олимпиады — 2008, экс-министр спорта Якутии Георгий Балакшин.

Поздравляем Василия с победой!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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