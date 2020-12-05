Василий Егоров — Чемпион России по боксу!

В финальном поединке между Василием Егоровым и Ахтемом Закировым в весе до 52 кг, единогласным решением судей победил якутянин Василий Егоров! И он становится Чемпионом России по боксу!

Победителя поздравил и вручил медаль, чемпионский пояс, сертификат на автомобиль и денежный приз, призер Пекинской олимпиады — 2008, экс-министр спорта Якутии Георгий Балакшин.

Поздравляем Василия с победой!