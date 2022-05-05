Ваше призвание- женское здоровье

Сегодня, 5 мая, свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет.

Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

В Перинатальном центре нашей больницы трудятся 84 акушера. С начала года с их помощью на свет появились 1405 малышей. В год Матери в нашей республике на них возложена особая ответственность, ведь именно они являются надёжным и незаменимым помощником женщин, которые становятся мамами. Именно они помогают развеять все страхи, тревогу и напряжение. В них сочетаются такие качества, как сила духа, терпение, доброта, чуткость, сострадание.

Хочется поблагодарить вас за то, что каждый день вы бережно держите на руках новую жизнь! Ваша профессия — это ваша гордость! Я уверена, что все женщины на Земле, испытавшие счастье материнства, искренне благодарны вам за каждого ребёнка!

Пусть работа будет только в радость, а жизнь наполнится счастьем и благополучием, крепкого здоровья!



Николай Васильев, главный врач Якутской Республиканской Клинической больницы.