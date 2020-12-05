Ваше право: По обращению горожанина проверена УК

Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) в ходе рассмотрения обращения гражданина по вопросу соблюдения обязательных требований к размещению информации в ГИС ЖКХ было установлено, что одной из управляющих компаний города Якутска в нарушение требований Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной̆ информационной̆ системе жилищно-коммунального хозяйства», а также состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной̆ информационной̆ системе жилищно-коммунального хозяйства, утвержденных приказом Минкомсвязи РФ и Минстроя РФ от 29 февраля 2016 г. № 74/114/пр, не обеспечено своевременное и надлежащее размещение информации, обязательная к раскрытию управляющими организациями.

По итогам проведения контрольных мероприятий без взаимодействия с юридическим лицом по размещению информации в ГИС ЖКХ, в адрес управляющей компании вынесено предостережение о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных жилищным законодательством.

Всего за 11 месяцев 2020 года по результатам проверок по размещению информации в ГИС ЖКХ, Управлением госстройжилнадзора РС(Я) выдано 28 предостережений, составлено 42 протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Вынесено два постановления об административном правонарушении, со штрафом на общую сумму 15 000 рублей.

ГИС ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru/) – это единая федеральная информационная система, в которой размещается актуальная информация о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего имущества, размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности, сообщает официальный сайт Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) со ссылкой на пресс-службу Управления госстройжилнадзора РС(Я).