11.06.2021
15:35
100

Финансы

Ваша выгодная «Дальневосточная ипотека» в Алмазэргиэнбанке

Возьмите «Дальневосточную ипотеку» в АЭБ на покупку или строительство жилья под процентную ставку от 1%.

Диапазон суммы кредита составляет от 300 тысяч до 6 млн рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос — от 15%.  

На цели строительства дополнительного обеспечения по кредиту не требуется, комиссия за выдачу отсутствует.

Среди основных требований: наличие постоянного места работы или дохода и cтаж работы – от 3 месяцев. Минимальная процентная ставка предлагается клиентам, получающим заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, при условии подачи заявки дистанционно на сайте банка по ссылке https://www.albank.ru/ru/mortgages/fareast-mortgage

«Дальневосточная ипотека» предоставляется: 
• семьям с детьми и без, в которых супругам не более 36 лет; 
• семьям с одним родителем и детьми, в которой родитель также не достиг 36-летнего возраста; 
• участникам программы «Дальневосточный гектар»; 
• гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.  

Ждем ваши вопросы по номеру круглосуточного контакт-центра банка: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).  

Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх