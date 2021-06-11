Ваша выгодная «Дальневосточная ипотека» в Алмазэргиэнбанке

Возьмите «Дальневосточную ипотеку» в АЭБ на покупку или строительство жилья под процентную ставку от 1%.

Диапазон суммы кредита составляет от 300 тысяч до 6 млн рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос — от 15%.

На цели строительства дополнительного обеспечения по кредиту не требуется, комиссия за выдачу отсутствует.

Среди основных требований: наличие постоянного места работы или дохода и cтаж работы – от 3 месяцев. Минимальная процентная ставка предлагается клиентам, получающим заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, при условии подачи заявки дистанционно на сайте банка по ссылке https://www.albank.ru/ru/mortgages/fareast-mortgage/

«Дальневосточная ипотека» предоставляется:

• семьям с детьми и без, в которых супругам не более 36 лет;

• семьям с одним родителем и детьми, в которой родитель также не достиг 36-летнего возраста;

• участникам программы «Дальневосточный гектар»;

• гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ждем ваши вопросы по номеру круглосуточного контакт-центра банка: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).