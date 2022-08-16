«Ваш родственник попал в беду» — якутянка рассказала, как ее обманули мошенники

15 августа жительнице Томпонского района позвонил на стационарный телефон неизвестный, шокировав женщину новостью, что её близкий родственник попал в беду, и срочно необходимы деньги, чтобы спасти его жизнь. Собеседник «держал на проводе» женщину, вплоть до момента, пока она добровольно перевела 115 тысяч рублей на продиктованный номер банковской карты

. Один из мошенников умудрился сымитировать голос, якобы родственника, и тем самым убедить женщину. Обман вскрылся практически сразу, как только у заявительницы появилась возможность позвонить близким, после чего она сообщила о произошедшем в полицию. Потерпевшая знала о существующих схемах обмана. Участковые уполномоченные полиции проводили с ней беседы в целях профилактики с предупреждениями не поддаваться на уговоры мошенников, однако все же женщина попалась на их уловку.

Условно подобную мошенническую схему можно назвать: «Ваш родственник попал в беду». Требование по телефону денег за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана.

Звонить может как сам «родственник», так и человек, представляющийся адвокатом или сотрудником правоохранительных органов. Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками и т.д., но итог разговора всегда одинаков – для «решения» вопроса требуется определенная сумма денег. Деньги просят передать либо курьеру, или перевести их на конкретный телефонный номер.

В случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Также незамедлительно сообщите сотрудникам полиции о совершаемых в отношении вас мошеннических действиях.