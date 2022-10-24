Вас ждет масштабная кинопремьера от создателей «Бүгүн-былыр»

Первый тизер трейлер и постер «БYГYН-БЫЛЫР 2»

Гаврил Адамов продюсер и соавтор сценария фильма: «Съемки начались летом этого года и проходили в основном городе Якутске и частично в Чурапчинском улусе. Во второй части будут все полюбившиеся зрителям герои из первой части. Сюжет мы придумали с автором идеи и главным продюсером фильма Сандалом Баишевым. Могу отметить, что проект стал более масштабным и захватывающим и мы приготовили много сюрпризов нашим любимым зрителям, но всё это вы увидите на большом экране в феврале 2023 года»

Тизер трейлер и постер «БYГYН-БЫЛЫР 2»

Описание:

Игры со временем не проходят бесследно… Продолжение фантастических приключений обычного якутского парня. В этот раз Вася должен вернуть в прошлое своего неуклюжего друга Кюндэлэя, но на их след уже вышла таинственная организация, у которых свой план на временной портал. На кону судьба двух Миров!

Премьера запланирована на 16 февраля 2023 г.