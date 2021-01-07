Варя Максима сделала вызов самой себе

Популярная певица Варя Максима рассказала в соцсетях о том, что устроилась на работу в фотостудию Лофт в Якутске.

Варвара поделилась историей о своей предыдущей работе по найму — в Театре эстрады, откуда, по словам певицы, она ушла, не согласившись с политикой руководства действующего тогда Филиппова В.В.

Но, теперь я изменила взгляд на работу по найму (чем грамотнее, тем умнее). Конечно, в первую очередь эта работа идеально подходит мне по духу — творческая, больше возможностей и т.п., только поэтому допустила такую ответственность. На самом деле даже не задумывалась о работе в найме, но, получив предложение, сразу согласилась. И это даже не отголоски пандемии, а вызов самой себе.

Звезду терзают сомнения, но интуиция ей подсказывает, что все получится.