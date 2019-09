Варя Максима рассказала, почему она больше не поет

View this post on Instagram

«Почему вы больше не поёте?» — это самый задаваемый вопрос в личку. Всегда отвечаю, что некогда, это правда относительно, но хочу ответить более развёрнуто. . На сцене я с 96-го года и никем кроме как певицей нигде не работала до недавних пор. За всю свою карьеру выпустила 4 альбома, стала известной благодаря многочисленным хитам. Не ошибусь, если предположу, что одна четвёртая республики выросла на моих песнях. . Помню себя в начале пути, когда было огромное желание добиться самых главных высот на эстраде, но, оглядываясь назад понимаю, что тогда мне не хватало уверенности. Сейчас же уверенности мне не занимать, но желания уже нет. Нет, не подумайте что я больше не хочу петь, я обожаю выступать на сцене. Но я выросла из того, что раньше исполняла, да простят меня мои поклонники 🙏🏻🙏🏻🙏🏻. . Перед тем как уйти в бизнес, всегда думала, долго ли это будет продолжаться? Я достигла потолка в музыкальной карьере, на какую можно рассчитывать у нас в республике. Те надежды, которые я возлагала в молодости оправдались и начался бег на месте. Вот ты находишь песню-хит и ты у всех на устах, все хотят тебя пригласить, а через какое-то время надо снова искать что-то новое и не всегда новое творение выстреливает. Я искренне восхищаюсь моим коллегам, которые, несмотря ни на что творят многие годы и любимы, у них есть интерес и рвение. . Думала, вот если со мной что-то случится и я больше не смогу петь, я останусь у обочины дороги. Мне ни в коем случае нельзя было останавливаться, потому что это было равносильно творческой смерти. В Якутии невозможно разбогатеть на продажах альбомов, ввиду малочисленности. Вот если бы населения было хотя бы пара миллионов, то вопрос был бы другой, это был бы настоящий шоу-бизнес. . Уже с давних пор читаю книги личностного роста, мотивирующие и бизнес-книги, из которых поняла, что нужно обеспечить себя пассивным доходом. Тогда если даже я умру, мои дети не будут нуждаться. Поэтому потихоньку стала покорять классическое бизнес-пространство. Не скажу, что я уже добилась того, о чем мечтала, но знаю, что иду в правильном направлении. И, самое главное, мне это очень интересно. . Я не бросаю сцену, но беру тайм-аут. ⤵️⤵️⤵️