Варя Максима поделилась своими страхами

Страшная история из моей жизни😱 Сколько помню себя, страх меня преследовал всегда, боязнь высоты и темноты были как нормальное явление. К этому прибавить боязнь плохо выглядеть, опозориться, что обо мне подумают окружающие, страх, что не успею что-то сделать, что умрут мои близкие, перед будущим 😨. Когда родились дети, к этому всему прибавились и страхи за них. . Вспомнился один случай, когда в одном моменте сплелись все самые ужасные кошмары, которые я могла себе представить. . Это был 2008 г., я недавно родила Гришу и уже начала выступать на корпоративах и концертах. После выступления в Чочур Муране предложила Далаане @dalaana_krivoshapkina подвезти ее до города. Едем такие, непринужденно болтаем и тут звонит дочка: «Мама, Гриша с балкона…». Дфффффффф 👊🏻, это был как удар кулаком под дых, у меня все потемнело в глазах 😨, время будто остановилось, я начала истошно орать в трубку: Чтооооооо!!!???? Лера продолжила: «… бросает игрушки…» 😑😑😑 Рядом сидит Наташа в полном шоке 🤭😜. За несколько секунд у меня жизнь закончилась и снова началась 🤣🤣🤣, а она стала невольным свидетелем моей несанкционированной истерии 🙈. @dalaana_krivoshapkina ты помнишь этот случай 😅? Ну вы поняли да? В тот момент я почувствовала страх высоты, страх, что ребёнок упадёт с балкона (жили на 8 этаже), страх, что ребёнок умрет 😱😱😱. Я потом категорически запретила дочке начинать предложение со слов: «Гриша с балкона…» 🙅🏻‍♀️. . Сейчас конечно страхов поубавилось, уже не слишком боюсь темноты, страх высоты тоже могу перебороть, остальное уже ушло. . Страх приходит когда ты неуверен в себе, когда не можешь доверять себе и другим. Я научилась доверять своим детям, поэтому не боюсь отпускать их куда-либо. Ведь мой страх за них будет мешать им развиваться и преодолевать трудности. Да, у страха глаза велики. Все чего мы боимся на самом деле не существует ☝🏻. Пусть страх больше не помешает в исполнении желаний! 🤟🏻 А чего боитесь вы? 👋🏻👋🏻👋🏻 P.s. Хотела выложить эту фотку ещё раньше, но задний фон смущал, но я переборола страх выложить неидеальную фотку 🤪. #страх #страшныеистории #страшилки