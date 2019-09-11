Варя Максима поделилась своими страхами

Певица Варя Максима рассказала в соцсетях о своих страхах и о том, как испытала самый пугающий момент в своей жизни.

Невольным свидетелем ее бурной реакции стала ее подруга, певица Далаана.

«Сейчас конечно страхов поубавилось, уже не слишком боюсь темноты, страх высоты тоже могу перебороть, остальное уже ушло. .

Страх приходит когда ты неуверен в себе, когда не можешь доверять себе и другим. Я научилась доверять своим детям, поэтому не боюсь отпускать их куда-либо. Ведь мой страх за них будет мешать им развиваться и преодолевать трудности», — написала Варя в Инстаграм.

В доказательство этого она выложила «неидеальную» фотографию.