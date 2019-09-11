11.09.2019
19:01
20
Светская хроника
Варя Максима поделилась своими страхами
Певица Варя Максима рассказала в соцсетях о своих страхах и о том, как испытала самый пугающий момент в своей жизни.
Невольным свидетелем ее бурной реакции стала ее подруга, певица Далаана.
«Сейчас конечно страхов поубавилось, уже не слишком боюсь темноты, страх высоты тоже могу перебороть, остальное уже ушло. .
Страх приходит когда ты неуверен в себе, когда не можешь доверять себе и другим. Я научилась доверять своим детям, поэтому не боюсь отпускать их куда-либо. Ведь мой страх за них будет мешать им развиваться и преодолевать трудности», — написала Варя в Инстаграм.
В доказательство этого она выложила «неидеальную» фотографию.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2QEED4Jp4M/
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