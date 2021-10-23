23.10.2021
10:46
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Светская хроника

Варя Максима отмечает 22-летие свадьбы!

Звезда якутской эстрады, очаровательная Варя МАКСИМА вместе с мужем Ньургуном отмечают сегодня 22-летие свадьбы!

Поздравляем звездную пару, желаем им еще больше успехов, любви и счастья!

Источник: https://www.instagram.com/p/CVWKAZ9oRIr/?utm_medium=copy_link
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