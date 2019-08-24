24.08.2019
15:48
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Светская хроника

Варя Ларионова заинтриговала своих подписчиков

Смена имиджа или съемка нового клипа?

Варя Ларионова — Ый кыыhа выложила в сторис в Инстаграм интригующую фотографию, на которой она изображена в несвойственном ей образе звезды K-Pop.

«Это только маленькая часть того, что было», — заявила певица.

Фото: Варя Ларионова
Источник: SAKHALIFE.RU.
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