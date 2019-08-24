Варя Ларионова заинтриговала своих подписчиков

Смена имиджа или съемка нового клипа?

Варя Ларионова — Ый кыыhа выложила в сторис в Инстаграм интригующую фотографию, на которой она изображена в несвойственном ей образе звезды K-Pop.

«Это только маленькая часть того, что было», — заявила певица.