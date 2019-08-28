28.08.2019
19:51
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Светская хроника

Варя Ларионова раскрыла секрет своего перевоплощения

Недавно певица Варя Ларионова — Ый кыыhа заинтриговала своих подписчиков, выложив в сторис в Инстаграм селфи в несвойственном ей образе.

Мы гадали, смена ли это имиджа или съемка нового клипа. Оказалось, ни то и ни другое!

Оказалось, все дело в том, что Варя снялась для проекта «Преображение» журнала «Журфикс».

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Когда раздумывали над образами для участия в проекте «Преображение» от Журфикс 🙌🏻 @jurfix_ykt моя дочка предложила этот японский стиль 👚Харадзюку👚И вот, что получилось 😅 Харадзюку — стиль, зародившийся среди подростков на улицах возле станции Харадзюку в Сибуя, Япония. Как и многие «уличные моды», этот стиль сложно охарактеризовать, потому что он постоянно изменяется и имеет множество вариаций. Нет четкого определения, подходящего этому стилю😃😄😍

A post shared by Ларионова Варя (@varya_larionova) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B1q5jn_nIAv/ https://www.instagram.com/p/B1oUMMAnFi9/
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