Варя Ларионова раскрыла секрет своего перевоплощения

Недавно певица Варя Ларионова — Ый кыыhа заинтриговала своих подписчиков, выложив в сторис в Инстаграм селфи в несвойственном ей образе.

Мы гадали, смена ли это имиджа или съемка нового клипа. Оказалось, ни то и ни другое!

Оказалось, все дело в том, что Варя снялась для проекта «Преображение» журнала «Журфикс».