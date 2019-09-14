14.09.2019
17:05
106

Светская хроника

Варя Аманатова передала в музей личные вещи Натальи Трапезниковой

Певица Варя Аманатова вытащила из своего подполья портрет, несколько афиш и личных вещей примадонны якутской эстрады Натальи Трапезниковой.

По словам певицы, все это богатство досталось ей по наследству, как хранителю и архиватору истории эстрады для будущего музея Эстрады.

В понедельник театр Эстрады начинает новый театральный сезон, и Варя решила, что сейчас самое время передать эти безусловно ценные вещи в музей.

View this post on Instagram

С понедельника артисты эстрады выходим на работу . Ради такого случая вытащила из подполья самые дорогие вещи в моем личном архиве !!! Это портрет , несколько афиш и личных вещей нашей примадонны якутской эстрады Натальи Трапезниковой , который досталась мне по наследству , как хранителю и архиватору истории эстрады для будущего музея Эстрады . 👍👍👍 Пусть он хранится теперь уже в новом театре , я надеюсь вам там будет комфортно Наташа !!! Вырываю из сердца 💔, но Искусство принадлежит народу !!! …

A post shared by Варя Аманатова 89142222650 (@varya_amanatova) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2YeuliIPqO/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх