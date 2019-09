Варя Аманатова передала в музей личные вещи Натальи Трапезниковой

View this post on Instagram

С понедельника артисты эстрады выходим на работу . Ради такого случая вытащила из подполья самые дорогие вещи в моем личном архиве !!! Это портрет , несколько афиш и личных вещей нашей примадонны якутской эстрады Натальи Трапезниковой , который досталась мне по наследству , как хранителю и архиватору истории эстрады для будущего музея Эстрады . 👍👍👍 Пусть он хранится теперь уже в новом театре , я надеюсь вам там будет комфортно Наташа !!! Вырываю из сердца 💔, но Искусство принадлежит народу !!! …