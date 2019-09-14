14.09.2019
17:05
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Светская хроника
Варя Аманатова передала в музей личные вещи Натальи Трапезниковой
Певица Варя Аманатова вытащила из своего подполья портрет, несколько афиш и личных вещей примадонны якутской эстрады Натальи Трапезниковой.
По словам певицы, все это богатство досталось ей по наследству, как хранителю и архиватору истории эстрады для будущего музея Эстрады.
В понедельник театр Эстрады начинает новый театральный сезон, и Варя решила, что сейчас самое время передать эти безусловно ценные вещи в музей.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2YeuliIPqO/
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