Варя Аманатова передала в музей личные вещи Натальи Трапезниковой

Певица Варя Аманатова вытащила из своего подполья портрет, несколько афиш и личных вещей примадонны якутской эстрады Натальи Трапезниковой.

По словам певицы, все это богатство досталось ей по наследству, как хранителю и архиватору истории эстрады для будущего музея Эстрады.

В понедельник театр Эстрады начинает новый театральный сезон, и Варя решила, что сейчас самое время передать эти безусловно ценные вещи в музей.