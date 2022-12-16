Варварин день: что можно и нельзя делать 17 декабря

Праздник 17 декабря в народном календаре называется «Варварин день» или «Варварины Морозы». В старину верили, что именно к этому времени ударяли первые холода.

Варвара Илиопольская, святая мученица, погибла от рук собственного отца. По преданиям, ее родные поклонялись язычеству, поэтому отец запер Варвару в высокой башне, чтобы та никогда не попала в христианское общество. Однажды отец разрешил девушке погулять с подругами, чтобы они настроили ее к замужеству. На прогулке Варвара познакомилась с христианами, а позже тайно прошла обряд крещения, пока ее отец был в путешествии. Когда родитель вернулся и хотел убить дочь, девушке пришлось скрываться в горах. Мужчина все равно нашел девушку, сдал ее властям, после чего собственноручно отрубил ей голову.

В народе этот день связан с множеством примет и традиций. На Варвару нужно молиться святой и просить о помощи.

Что можно и чего нельзя делать 17 декабря:

Варвару издана считали заступницей всех мам и беременных девушек. В этот день можно обращаться к святой с просьбой защитить своих детей от всех бед и невзгод.

Если женщину обижает супруг или его мать, то также можно попросить великомученицу о помощи.

Девушки должны готовить сладости и украшать дом к грядущим праздникам.

Мужчины в этот день варили пиво по собственным рецептам, это считалось добрым знаком.

Не рекомендуется выходить из дома в позднее время суток. В противном случае можно столкнуться с большими неприятностями.

Заниматься домашними делами или конфликтовать также не стоит, иначе дурная энергия заполнит все пространство вокруг.

Приметы 17 декабря: