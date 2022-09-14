Варвара Васильева: Надо всем объединиться вокруг образования

Новатор и руководитель новой формации Варвара Васильева в начале августа была назначена на должность руководителя Хангаласского районного управления образования. В системе образования Республики Саха (Якутия) она – человек известный, проработавший свыше 30 лет и снискавший уважение коллег по цеху. Какие цели наметила новый начальник районного УО, как будет решаться проблема нехватки педагогических кадров и с чего она начала работу – в сегодняшней спецполосе «Открытая власть» представляем вам интервью с Варварой Васильевой.

— Варвара Альбертовна, в образовательной системе региона вы человек не новый. Расскажите, пожалуйста, про свою трудовую деятельность.

— Я окончила Якутский государственный университет имени М.К. Аммосова, прошла переподготовку по направлению «Менеджмент образования» и обучилась по программе дополнительного профессионального образования на базе Федерального образовательного центра «Сириус». Мой трудовой путь начался с должности педагога-организатора СОШ№2 г. Якутска. Человеком, который стал для меня проводником в удивительный мир в педагогики, была заслуженный учитель школ ЯАССР Галина Хайдурова. В разные годы я работала заместителем директора по воспитательной работе СОШ №2 г.Якутска, методистом и заместителем начальника по организационно-педагогическим вопросам в Управлении образования Окружной администрации г.Якутска, заместителем директора Дворца детского творчества по научно-методической работе. Последние три года возглавляла республиканский ресурсный Центр «Юные якутяне». И вот, по приглашению главы МР «Хангаласский улус» Олега Валериевича Иринеева, я оказалась в Покровске.

— Понятно, что приехали вы сюда недавно, но наверняка что-то уже успели понять и прочувствовать?

— Первым делом мы с командой управления выехали в образовательные учреждения г. Покровска, п. Мохсоголлох, наслегов долины Эркээни и заречья. При общении с директорами школ и заведующими детских садов, с учащимися я почувствовала сильное чувство патриотизма. Хангаласцы от мала до велика непреклонно уважают традиции предков и поклоняются наследию своего прославленного земляка, Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева. Поняла, что каждый житель района – энтузиаст своего дела, понимающий, что изменения, происходящие в мире, касаются его лично. Мир необратимо меняется, и кардинальные изменения происходят во всех сферах: от здоровья до технологий, от образования до геополитики. Их не получится переждать или перетерпеть. Поэтому перед каждым из нас стоит выбор: быть наблюдателем или участником. Роль наблюдателя безопасна, но если постоянно откладывать решения на потом, то мир просто сформируют без нашего участия. Поэтому лучше быть участником и образованцы, прекрасно это понимая, стараются всех вовлечь в этот глобальный процесс. «Глобализм», в том числе и Интернет, есть в каждой семье и стал «глокальностью» — традиционным укладом жизни. Например, выехав в школы и детские сады, поняла, что директора, работая в условиях изменений, испытывают невероятную любовь к своим учреждениям. Вы бы видели, как они восторженно рассказывают о своих учащихся, о своих педагогах, как стараются сохранить школу! Директор – это человек, который принимает первый удар всех изменений на полях образования и старается принять верное решение для каждого ребенка и семьи в отдельности. Это как раз – таки действие «глокальности». Работу многих директоров отметили на августовском совещании. Благодарна управленческим командам образовательных организаций за преданность профессии, работе, со своей стороны обещаю обеспечить всемерную поддержку в рамках своих компетенций. Для достижения результатов настало время консолидации усилий и хорошей командной работы в районе.

— Расскажите, что у нас здесь хорошо, а что – плохо.

— Я приятно удивилась мягкому процессу реформирования в системе образования. В Хангаласском улусе данный процесс прошел до моего прихода, были осуществлены реорганизации путем присоединения детских садов к школам. Это неплохой опыт и надеюсь, что детские сады не будут забыты в финансовой части, и также будут хорошо работать. Потому что цель в образовании – это всестороннее развитие нашего ребенка с раннего возраста. В дальнейшем его профессиональное становление – тоже одна из задач образования. Заметила, что жители района очень работящие, трудолюбивые люди, которые быстро схватывают новые формы работы, в том числе и в условиях дистанционного образования. Особенно хочу отметить результаты проекта социального воздействия, которые привнесли существенные изменения в управленческих командах школ, созданы программы улучшения образовательных результатов для каждой школы. Понравилась командная работа администрации района. Идти легче, если знаешь, куда и как идти. Я рада, что мои навыки и знания понадобятся каждому члену команды. Огорчило только одно: нет хорошей модели межведомственного совета муниципального уровня. Есть проблемные межведомственные команды, постоянно действующие для решения только маленьких задач, а нужно, чтобы мы могли решать все вместе на «входе» и каждый получал бы уже на «выходе» свои результаты. Надо всем объединиться вокруг образования, призываю всех участвовать в процессе формирования запросов на образовательную деятельность и сделать образование трендом района.

— Наверняка вы уже наметили планы…

— Да, сейчас у нас стоит задача создать модель муниципального образования по улучшению образовательных результатов и в этом я вижу участие всех – управленцев, педагогов, детей и родителей. Благодаря этому мы должны добиться еще лучших результатов и стать лучшей практикой в региональной повестке образования. Необходимо начать работу над созданием внутреннего, образовательного и научного туризма в кластере туризма, многие школы готовы к этому и уже делают хорошие проекты по бизнес – процессам и агронаправлению. Для населенных пунктов и территорий они могут стать системообразующими. Надо развить логистику, инфраструктуру, организовать подготовку кадров, продумать привлечение инвестиций и непосредственно инвесторов, работать с каждым интересантом. Также считаю важным плотную работу с главами наслегов, директорами и заведующими образовательных учреждений. Эти три человека и их команды работают на наслег, здесь есть над чем задуматься, например, как вернуть наших детей в комфортные села на лучшие рабочие места. Будет продолжена работа с федеральными проектами напрямую. Мы найдем программы и проекты, полезные для района в целом, и не только в части образования. Планирую уделить внимание в формировании управленческой команды образования в решении региональной образовательной политики, а также систематизировать работу Хангаласского районного управления образования как одного из системаообразующих организаций района.

— Есть ли в нашем районе нехватка педагогических кадров? Если да, как будет решаться эта проблема?

— Да, по всей стране есть такой дефицит, и Хангаласский улус не исключение. Сейчас повсеместно наблюдается провал в кадровой политике, например, практически нет среднего возраста хороших учителей. Скажем так, «очень взрослые кадры» не смогли сформировать своих преемников, а «очень молодые кадры» еще не могут быть хорошими учителями. Кадровая политика должна быть плановой, можно заниматься хедхантерством, но это тоже не выход. Поэтому будем работать над повышением квалификации наших имеющихся кадров. Для этого мы пригласили институты развития образования не только нашего региона, но и других известных институтов по РФ. Будем налаживать межрегиональные отношения в части повышения квалификации, и транслировать свой опыт в том числе. А также хочу создать резерв управленческих кадров и начинать надо уже со школьной скамьи. Например, необходимо практиковать в Советах старшеклассников, педагогических и профильных классах.

— В сфере образования вы вращаетесь довольно-таки давно. Имея за плечами большой опыт, каким в идеале вы видите работу районного УО?

— Да, опыт довольно большой, но и в системе образования произошли колоссальные изменения, а современные реалии требуют и понимания вектора государственной политики в сфере образования, и умения оперативно отвечать всем вызовам. Здесь я хочу отметить усиленную работу с директорами школ. Директора – это управленцы, люди, работающие непосредственно на полях. Директор школы – это человек, способный мыслить нелинейно, не теряться в ситуации неопределённости. От его грамотных и профессиональных действий во многом зависит эффективность работы учителей, а в конечном счёте и успешность учеников. Нам надо объединиться и формировать готовность к развитию, сотрудничеству и обучению. Поэтому я и моя команда будем работать на формирование директорского корпуса и корпуса заведующих. А еще важно и актуально заниматься воспитанием чувства патриотизма у каждого маленького хангаласца, формированием своего будущего в районе, потому что те, кто своё будущее и будущее своих детей связывают со своей Родиной — сегодня в плюсе. Во всех смыслах. Важен не только материальный, но и моральный капитал, который мы должны оставить своим детям. Сохранять доброе имя, которое для будущих поколений точно будет важнее денег. Будем все вместе работать над формированием внутреннего имиджа и доброго имени каждого маленького жителя улуса, чтобы он гордился своим происхождением и малой Родиной. В целом, работу районного управления образования вижу как консолидатора многих событий для района, мы должны быть полезны друг для друга и научиться дружить во имя детей.