Варганист из Монголии: Свое увлечение пронесла через всю жизнь

Участница конкурса «Хомусист-виртуоз мира» Бизьяа Хуухэндуу из Монголии играет на варгане с четырех лет. 82-летняя исполнительница пронесла через всю жизнь и продолжает сейчас, находясь пенсии.

Бизьяа Хуухэндуу приедет в Якутию во второй раз. «Молодым варганистам советую очень хорошо освоить национальные методы игры и постоянно играть», — говорит исполнительница.

Хуухэнду будет играть на конкурсе народные монгольские мелодии — верблюжью мелодию, ход коня и другие. По-монгольски инструмент называют по-разному, в зависимости от материала: железный хомус называется «төмөр хуур», хомус из тростника — «хулсан хуур». Существуют также несколько общих названий — «аман хуур» или «хэл хуур» («аман» — рот, «хэл» — язык, «хуур» — инструмент).

Музей и Центр хомуса народов мира в Якутске давно сотрудничает с Монголией. В Улан-Баторе действует общественный филиал центра. В 2019 году состоялась акция-выставка мастеров-изготовителей «Возродим монгольский хэл хуур». Якутскими мастерами-изготовителями было передано 18 инструментов.