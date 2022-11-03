03.11.2022
13:13
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Общество
Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители
Фотофакт: разгромленная остановка «Новопортовская» в Якутске.
Читатель @yakutia_kp поделился фото теплой остановки, которую разгромили вандалы. Здесь валяются бутылки, унесли второй телевизор.
Ранее глава города Евгений Григорьев сообщил, что в Якутске неизвестные разгромили 9 теплых остановок из 24.
За такие выходки вандалам может грозить до 5 лет тюрьмы. Мэр обратился к неравнодушным горожанам с просьбой рассказать полиции, если они знают личности вандалов.
Фото: пресс-службы
Источник: тгк КП-Якутия
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