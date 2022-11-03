Вандалы остановки ломают, муниципалитет чинит, а страдают рядовые жители

Фотофакт: разгромленная остановка «Новопортовская» в Якутске. Читатель @yakutia_kp поделился фото теплой остановки, которую разгромили вандалы. Здесь валяются бутылки, унесли второй телевизор. Ранее глава города Евгений Григорьев сообщил, что в Якутске неизвестные разгромили 9 теплых остановок из 24. За такие выходки вандалам может грозить до 5 лет тюрьмы. Мэр обратился к неравнодушным горожанам с просьбой рассказать полиции, если они знают личности вандалов.

Фото: пресс-службы Источник: тгк КП-Якутия

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх