10.01.2023
15:50
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Происшествия

Вандалы осквернили памятник Дежневу

В Якутске вандалы отпилили нос памятнику первопроходцу Дежневу. Возбуждено уголовное дело.

В Якутске по улице Кирова неизвестные осквернили памятник первопроходцу Семену Дежневу — вандалы отпилили нос.

Управа Октябрьского округа направила заявление в полицию. По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело. Вандалам грозит серьезное наказание — от крупного  штрафа до трех миллионов рублей и до лишения свободы сроком до трех лет.

Памятник Дежневу оскверняют не в первый раз. В сентябре 2018 года 28-летний мужчина распылил на скульптуру красную краску. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, композиция из трех скульптур – Семён Дежнёв, его жена Абакаяда Сючю и сын Любим – установлена в Якутске в 2005 году.

Фото: Мария Архипова (ЯСИА)
Источник: ЯСИА

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