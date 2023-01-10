Вандалы осквернили памятник Дежневу

В Якутске вандалы отпилили нос памятнику первопроходцу Дежневу. Возбуждено уголовное дело.

В Якутске по улице Кирова неизвестные осквернили памятник первопроходцу Семену Дежневу — вандалы отпилили нос.

Управа Октябрьского округа направила заявление в полицию. По факту повреждения памятника возбуждено уголовное дело. Вандалам грозит серьезное наказание — от крупного штрафа до трех миллионов рублей и до лишения свободы сроком до трех лет.

Памятник Дежневу оскверняют не в первый раз. В сентябре 2018 года 28-летний мужчина распылил на скульптуру красную краску. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Напомним, композиция из трех скульптур – Семён Дежнёв, его жена Абакаяда Сючю и сын Любим – установлена в Якутске в 2005 году.