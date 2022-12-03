Вам спишут пени за энергию, тепло и воду, если…

ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» спишут пени за электроэнергию, тепло и горячую воду жителям и юридическим лицам оплатившим задолженность, сообщает ЯСИА.

Возможность сэкономить на оплате штрафов появится у 35 тысяч частных клиентов компании и 8,7 тысяч юридических лиц. Сумма начисленной пени будет списана всем потребителям физическим лицам, которые до 25 декабря полностью погасят задолженность за электро- и тепловую энергию, горячее водоснабжение. Со всеми условиями акции для частных клиентов можно ознакомиться на сайте ПАО «ДЭК».

Сумма начисленной пени будет списана потребителям юридическим лицам, которые до 25 декабря 2022 года:

полностью погасят задолженность за электро- и тепловую энергию, горячее водоснабжение, сформировавшуюся на 01.12.2022, включая начисления за ноябрь 2022 г.;

зарегистрируются в Личном кабинете на сайте ПАО «ДЭК» с подписанием дополнительного соглашения к договору.

Со всеми условиями акции для юридических лиц можно ознакомиться на сайте. Пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг, будут списаны всем потребителям, выполнившим условия акции. Исключение составят пени, взысканные в судебном порядке. Факт списания потребители увидят в платежных документах, которые они получат в январе 2023 года.