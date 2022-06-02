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9 и 10 июня Филармония Якутии приглашает на концерт «Вам и не снилось…». На завершающих концертах сезона Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica подарит своим слушателям программу, в которую вошли любимые мелодии из советских киношедевров. Дирижер — Максим Ноговицын. В концерте примут участие Симфонический хор и солисты под управлением Людмилы Шумиловой. Вы услышите потрясающую музыку любимых российских композиторов: М. Таривердиева, А. Рыбникова, Э. Артемьева, А. Петрова и других. Для поклонников нашего оркестра — это еще одна возможность услышать любимый коллектив, еще один раз в этом сезоне услышать знакомые мелодии, перед тем, как музыканты уйдут в отпуск и начнут подготовку к новому концертному сезону. ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! Ваше имя — Петр?Для Вас мы объявляем акцию и приглашаем на концерт 9 июня в день рождения первого российского императора Петра Великого. Предъявите в кассах филармонии документ, удостоверяющий личность и получите скидку 50% на концерт «Вам и не снилось…», в котором будут звучать шедевры советского кинематографа. Ждем вас 9 июня в 18:30 в КЦ «Сергеляхские огни»;10 июня в 18:30 в ЦКиСИ им. Ю.А. Гагарина.Стоимость билета 1000 руб. Билеты в кассах: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38 ТРК «Туймаада», 1 эт.Тел.: 8 (4112) 45-06-98, 47-63-35Онлайн продажи на сайте filarmony.ru