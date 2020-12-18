18.12.2020
17:50
119
Общество
Валя Тищенко, спасший тонущего одноклассника, получил «Юного героя»
Награду МГЕР «Юный Герой» получил 8-летний Валентин Тищенко, спасший тонущего одноклассника, сообщается на сайте «Единой России».
Фото: МГЕР
#Валя Тищенко#получил "Юного героя"#республика саха (якутия)#рся#Саха#спасший тонущего одноклассника#Якутия#Якутск
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.12.2020
40
18.12.2020
63
18.12.2020
93
18.12.2020
180
18.12.2020
111
18.12.2020
192
18.12.2020
144
18.12.2020
330
18.12.2020
193
18.12.2020
372
18.12.2020
179
18.12.2020
291
18.12.2020
221
18.12.2020
271
18.12.2020
225
18.12.2020
794
18.12.2020
491
18.12.2020
273
18.12.2020
256
18.12.2020
1419
18.12.2020
672
18.12.2020
595
18.12.2020
260
18.12.2020
1473
18.12.2020
545
18.12.2020
276
18.12.2020
312
18.12.2020
728
18.12.2020
452
18.12.2020
289
18.12.2020
660
18.12.2020
1287
18.12.2020
651
18.12.2020
1118
17.12.2020
940
17.12.2020
651
17.12.2020
1180
17.12.2020
730
17.12.2020
606
17.12.2020
639
17.12.2020
1692
17.12.2020
585
17.12.2020
1396
17.12.2020
909
17.12.2020
887
17.12.2020
975
17.12.2020
519
17.12.2020
603
17.12.2020
540
17.12.2020
555
17.12.2020
492
17.12.2020
1060
17.12.2020
587
17.12.2020
705
17.12.2020
943
17.12.2020
1199
17.12.2020
800
17.12.2020
814
17.12.2020
865
17.12.2020
1039
ТОП НОВОСТИ
13.12.2020
8668
12.12.2020
8074
16.12.2020
6110
15.12.2020
6032
15.12.2020
5465
13.12.2020
5401
15.12.2020
5077
16.12.2020
4835
12.12.2020
3904
13.12.2020
3403