18.12.2020
17:50
119

Общество

Валя Тищенко, спасший тонущего одноклассника, получил «Юного героя»

Награду МГЕР «Юный Герой» получил 8-летний Валентин Тищенко, спасший тонущего одноклассника, сообщается на сайте «Единой России».

Фото: МГЕР
Источник: https://yakut.er.ru/multimedia/video/nagradu-mger-yunyj-geroj-poluchil-8-letnij-valentin-tishenko-spasshij-tonushego-odnoklassnika
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх