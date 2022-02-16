Валовый региональный продукт Якутии превысил допандемийный уровень

По итогам 2021 года объем валового регионального продукта (ВРП) Якутии составил 1,4 трлн рублей и превысил допандемийный уровень. В 2019 году объём ВРП Якутии составлял 1,2 трлн рублей. Рост достигнут, в первую очередь, за счет развития промышленного производства.

«Наша экономика встретила серьезные вызовы. Но 2021 год в полной мере показал – мы не только научились жить и работать в сложнейших условиях. Мы сумели во многих отраслях экономики обратить вызовы в преимущества и даже добиться серьёзных успехов. Труженики республики в этот непростой год работали с большой отдачей», — отметил глава Якутии Айсен Николаев в послании парламенту республики.

Увеличение ВРП обеспечено ростом промышленного производства по всем основным видам продукции. Так, обновлены исторические максимумы добычи угля – 25,8 млн тонн, нефти – 17,3 млн тонн, газа – 14 млрд куб. м, золота – 42 тонны и серебра – 172 тонны. В результате индекс промышленного производства достиг максимального уровня за 11 лет и оценивается в 110,6 процента к 2019 году. Якутия по росту промышленного производства занимает 2 место на Дальнем Востоке.

Рост показателей промышленности сложился за счет реализации крупных инвестиционных проектов. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 305 млрд рублей. При этом инвестиции малого и среднего бизнеса также увеличились до 20,8 млрд рублей и достигли допандемийного уровня.

Значительный вклад в рост ВРП внесли инвестиции ООО «Газпром инвест», ПАО «Сургутнефтегаз», АО ГОК «Инаглинский», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». В 2021 году введены вторая очередь шахты «Восточная Денисовская» мощностью 4 млн тонн в год, завершено строительство Нежданинского ГОК с годовой производительностью до 5,6 тонн золота. В этих двух предприятиях создано более 3200 рабочих мест, где уже трудятся местные кадры.

В сфере агропромышленного комплекса объем производства продукции сельского хозяйства составил 26,7 млрд рублей, тогда как в 2018 году — 25,8 млрд рублей. Рост обеспечен в основном за счет увеличения продукции животноводства, увеличения поголовья сельхозживотных.

В 2021 году началось восстановление транспортной отрасли. Всеми видами транспорта перевезено 25,8 млн тонн грузов, 68,8 млн пассажиров.

По итогам года республика сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП на Дальнем Востоке и формирует 20 % совокупного объема ВРП всего макрорегиона. Достижения в экономике позволяют реализовать социально значимые проекты, создавать инфраструктуру в сфере здравоохранения, образования, культуры, тем самым повысить качество жизни населения республики.