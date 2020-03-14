Валерия Билоус: Не случайность, что я сейчас директор муниципального предприятия – это все, благодаря…

В Якутске проходит VIII деловая игра «МЭР»

13 марта в столице стартовала деловая игра «Молодежь – энергия развития города Якутска» («МЭР»). В течение трех дней 77 участников будут соревноваться на площадке «SMART библиотеки». Торжественный старт деловой игры объявила глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА.

В напутственном слове глава города отметила важность игры «МЭР» для Якутска и его жителей. «Я вижу будущее Якутска как современного, комфортного, умного города, прежде всего для молодежи и детей. Убеждена, что все изменения, происходящие на территории городского округа, должны делаться руками молодежи и с их непосредственным участием. Нам очень важно услышать ваши идеи, увидеть вашу инициативу. Это игра дает уникальный шанс показать себя, свои деловые способности, чтобы вас заметили и приняли в нашу команду», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Одним из руководителей является участник прошлогодней деловой игры «МЭР», директор МУП «Жилкомсервис» Валерия БИЛОУС. Капитан команды-победителя VII деловой игры вместе с другими отличившимися игроками «МЭР» 2019 года пожелала нынешним участникам быть уверенными в себе и открытыми.

«То, что я сейчас являюсь директором муниципального предприятия – это не случайность, это благодаря игре «МЭР». Не бойтесь принимать нестандартные решения, «креативьте», делайте то, что можете реализовать сами и, самое главное, предлагайте реальные проекты», – напутствовала Валерия Билоус.

В деловой игре соревнуются семь команд со смешанным составом из числа студентов, представителей молодежных общественных организаций, молодых специалистов, работающих в разных сферах. Вчера участники получили задание, состоящее из четырех вопросов. Командам помогают наставники из числа победителей прошлых игр, специалистов администрации Якутска и других организаций.

По итогам игры экспертная группа рекомендует лучших для включения в перспективный кадровый резерв Окружной администрации, а также в состав молодежной администрации города Якутска. В финале игры команды будут защищать свои проекты перед комиссией под председательством главы города Якутска Сарданы Авксентьевой.

Напомним, заявки на участие в городской деловой игре принимались с 22 января по 28 февраля 2020 года. Всего на участие в деловой игре поступило более 100 заявок. Из них комиссия выбрала 77 участников.

Организаторами деловой игры являются Управление молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска и Управление кадров Окружной администрации города Якутска.

Игра проводится в целях повышения эффективности научного и творческого потенциала молодежи для реализации инновационных проектов, направленных на решение практических задач социально-экономического развития города и формирования резерва управленческих кадров. Так, лучшие проекты, например, тёплые остановки и информационные табло, предложенные участниками прошлых лет уже реализованы в городе.