Валерий Шарин: Газовиками работают настоящие мужчины

Для Валерия Шарина, начальника ЛЭС заречного участка Линейно-производственного управления День защитника Отечества — праздник особенный. Он участник боевых действий в Афганистане.

Со школьной скамьи Валерий занимался спортом, после школы целенаправленно готовился к службе в Армии. Поэтому его, физически крепкого юношу, направили на учебку в Подмосковье, в Международный противоминный центр. Учился он в отделении спецминирования.

«Шесть месяцев мы прошли не только большую физическую закалку, но и учились теории, досконально изучали мину, научились навыкам и знаниям минирования и разминирования. Учили очень жестко. Не все выдерживали. Из десяти ребят из республики остались двое. Затем в звании младшего сержанта попал в Афганскую роту. Служил в отдельном саперном батальоне командиром отделения», — вспоминает наш герой.

Рассказывает он о своих доблестях неохотно, скупо. Он соглашается с мнением о том, что война оставляет глубокий след.

«Вернулись мы домой другими людьми, пересмотрев ценности, предназначение в жизни. Вдали от дома, в страшных условиях войны в стократ ценишь жизнь и Родину. Служба в Армии полностью изменила мое отношение к жизни», — добавил Валерий Валерьевич.

В то же время, война его не ожесточила, он остался таким же веселым, доброжелательным человеком, но с еще более твердым духом. Это его качество очень пригодилось в его работе. Как сказал Валерий, на производстве газовой отрасли работают настоящие мужчины, слабые духом не выдерживают испытания трассы.

В «Сахатранснефтегаз» он устроился в 2005 году.

«Пришел на собеседование в Линейно-производственное управление. Пока ждал приема начальника, во дворе увидел вездеход, тут же возникла у меня ассоциация со службой в Армии и пришла мысль, что это мое. С тех пор работаю», — сказал Валерий Шарин.

Он получил специальность на факультете теплогазоснабжения в Якутском государственном университете. Долгое время работал мастером ЛЭС в родном Мегино-Кангаласском улусе.

Валерий Валерьевич работу свою ценит и уважает за постоянные вызовы и трудности, которые надо преодолевать.

«Магистральные газопроводы — динамичные, находятся под огромным давлением природного газа в наших северных условиях, поэтому не статичны, как многие думают. Есть другая, более мощная сила — сила природы. К примеру, всплытие газопровода со дна Лены, — это природная стихия. Мы отремонтировали, привели газопровод в порядок, но работа на этом не завершается, подводные трубы требуют постоянного внимания. Много времени и сил занимают берегоукрепительные работы — это тоже зона нашей ответственности. Нигде в мире нет такого аналога, чтобы в условиях вечной мерзлоты под рекой был проложен газопровод. Поэтому мы, первопроходцы, решаем задачи без права на ошибку. От нашей работы зависит снабжение теплом жителей Заречья. Ответственность колоссальная», — справедливо отмечает Валерий Шарин. Кроме этого его служба обслуживает 15 АГРС, магистральный газопровод протяженностью 300 км.

Валерий Шарин кроме работы, активно занимается общественной деятельностью в качестве заместителя председателя общества ветеранов боевых действий Мегино-Кангаласского улуса «Доблесть». Они занимаются военно-патриотическим воспитанием будущих защитников Отечества, активно работают со школами, ведут военно-подготовительные классы для мальчишек.

«Будущие солдаты должны быть физически готовы к службе в Армии, только тогда они смогут достойно служить в лучших частях. Считаю, что каждый юноша должен выполнить гражданский долг и служить в Армии», — уверен Валерий Шарин.

Они вместе с супругой Галиной Ивановной Шариной воспитывают четырех сыновей, с удовольствием нянчат внуков.