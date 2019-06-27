Валерий Сентяков обсудил решение вопросов медицины на Нижней Колыме

В Нижнеколымском улусе, как и в других северных районах Якутии, существуют большие проблемы в системе здравоохранения. Это и количество ставок врачей, кадровые вопросы, состояние материально-технической базы, вопросы, связанные с оснащением больниц современным медицинским оборудованием.

Эти и другие важные вопросы обсудил с министром здравоохранения Еленой Борисовой председатель Ассоциации юкагиров РС(Я) Валерий Сентяков.

«Эта встреча для меня очень значима. Мы обменялись мнениями по поводу решения актуальных вопросов медицины в Нижнеколымском районе, таких как использование телемедицины и ряда стратегических вопросов. Рад, что наши мнения во многом совпадают», — сказал Валерий Сентяков.

Елена Афраимовна выразила поддержку в его адреc.

Валерий Михайлович считает, что нужно в первую очередь заняться техническим оснащением районной больницы, улучшить элементарные условия работы медицинского персонала, ведь от этого зависит здоровье и жизнь людей. Многие проблемы нужно решать в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее».

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Проект «Здоровое будущее» имеет высокую социальную значимость и направлен на решение проблемы госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, вопросов повышения качества и доступности медицинской помощи, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни населения, а также социальную защиту и поддержку медицинских работников.