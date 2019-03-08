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7 марта 2019, 20:52
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Валерий Лютый: В Якутске нет системы и логистики вывоза ТКО

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Якутии Валерий Лютый рассказал телеканалу «Якутия 24» о проблемах с внедрением новой системы обращения с ТКО. По его словам, проблема вывоза мусора касается всех жителей Якутска.

«Мы, ОНФ, обнаружили, что нет системы, не готова схема уборки твердых бытовых отходов, логистика. Недостаточно были проработаны точки сбора мусора, их сейчас не хватает. Там, где они должны быть — их пока нет. В том числе, нет охвата частных домов. Частный сектор производит мусор и он складывает его в контейнеры многоквартирных домов, малого бизнеса и так далее», — рассказал Валерий Лютый.

Помимо этого, руководитель регионального исполкома ОНФ заявил, что нет определения жидкие бытовые отходы, оно не предусмотрено законодательством.

«Не учли наши северные климатические условия», — отметил Лютый.

По его словам, Народный фронт исходит из того, что подумает простой житель города Якутска:

«Я плачу больше, я должен увидеть изменения, должен понять куда идут деньги. Все должно быть прозрачно. Наш рейд показал, что люди не знают, что такая реформа идет. И не понимают почему платят больше, а мусор не вывозится».

По мнению Лютого это связано со слабой разъяснительной работой

«И в городской администрации должны были подготовить все эти точки, их не хватает. Также перевозчики подсчитали, что объем мусора неправильно посчитан, его оказалось намного больше. А кто за это будет платить?».

Как рассказал Валерий Лютый, в ближайшее время ОНФ запустит горячую линию, куда люди смогут обращаться, если будут завышаться цены на вывоз мусора или приходить двойные квитанции, или не вывозиться мусор.

Основное предложение ОНФ, связанное с обращением с ТКО— поставить в Якутске все точки сбора мусора, чтобы люди не сбрасывали мусор вынужденно в не предназначенных для этого местах, а делали это в легальных точках.

Фото Якутия24

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/valerij-lyutyij-v-yakutske-net-sistemyi-i-logistiki-vyivoza-tko
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