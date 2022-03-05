Валерий Жондоров: Цены будут контролироваться ежедневно

Министр финансов республики Валерий ЖОНДОРОВ в эфире телеканала «Якутия 24» рассказал о мероприятиях по обеспечению запасов продовольствия и контролю цен.

«Продовольствие — важная тема. Это создание продовольственных запасов, доставка и их обеспечение в той номенклатуре, к которой мы привыкли. С точки зрения контроля цен будут введены мероприятия ежедневного мониторинга. К сожалению, субъекты могут контролировать только торговые надбавки, вот на это будет направлен контроль Госкомитета по ценам», — сказал он.

Министр отметил, что правительство РФ также рассматривает вопросы по установлению предельных цен на жизненно важные лекарства.

«Для граждан и субъектов малого предпринимательства предусматриваются кредитные каникулы, в том числе и по ипотечным займам, так же, как это было в 2020 году при пандемии. То есть они могут воспользоваться этими мерами, порядок скоро выйдет. Кроме того, мы рассматриваем вопросы индексации социальных выплат», — добавил Валерий Жондоров.