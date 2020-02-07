Валерий Шадрин высказался, посетив 2 репетиции и 7 показов оперы-балета
Шедевр Франции прозвучал в Якутске
Большой театр Якутска показал на суд зрителей премьеру постановки оперы «Дитя и волшебство» Мориса Равеля.
Идея поставить оперу принадлежит молодому инициативному директору Сергею ЮНГАНСУ, как сообщалось в якутских СМИ, эта опера — экспериментальный спектакль.
Премьерные спектакли «Дитя и волшебство» прошли 25, 26, 28 и 29 января, а также 1 февраля.
Единственным спонсором постановки был Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).
Я с удовольствием посетил 2 репетиции и 7 показов этой оперы.
Билеты стоили 800 рублей, детские билеты по 400 рублей.
Сразу скажу, что мне не понравилось, к сожалению, в данной постановке, только 2 вещи: это то, что зрители, не стесняясь, постоянно снимали спектакль на свои телефоны, театральный хор постоянно ошибался в нотах, и танцевали очень плохо, так как материал для них оказался камнем преткновения.
Жанр «Опера-балет» в двух картинах: «Дома» и «В саду».
На вечернем показе данной премьеры в воскресенье, 26 января побывал председатель правительства РС(Я) Владимир СОЛОДОВ.
Либретто
шедевра Мориса Равеля написала С. Г. Колетт.
Исполнителями были ведущие солисты якутской оперы:
Дитя — меццо-сопрано З. КОЛОДЕЗНИКОВА, М. МИХАЙЛОВА.
Мать – меццо-сопрано А. АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, Е. КОРЯКИНА
Кушетка – высокое сопрано Ф. ШАХУРДИНА, И. ЧИЧКОВА
Китайская чашка — А. МУХИНА, И. ЧИЧКОВА
Огонь — колоратурное сопрано А. БОРИСОВА, А. ДЬЯЧКОВСКАЯ
Принцесса — колоратурное сопрано М. СИЛИНА, Е. ЗАХАРОВА
Кошка – А. МУХИНА, З. КОЛОДЕЗНИКОВА
Стрекоза – Е. КОРЯКИНА
Соловей — колоратурное сопрано Д. ОХЛОПКОВА, А. БОРИСОВА
Летучая мышь – сопрано П. ГЕРАСИМОВА, М. СЕМЕНОВА
Сова — сопрано А. ЗГОННИКОВА, Ф. ШАХУРДИНА
Белка — меццо-сопрано О. ЧЕМПОСОВА, М. МИХАЙЛОВА
Пастушка – сопрано М. ШАПОШНИКОВА, О. ЧЕМПОСОВА
Пастух – Е. КОРЯКИНА
Кресло – бас Е. КОЛОДЕЗНИКОВ
Стенные часы – баритон Ю. БАИШЕВ
Чайник — тенор Н. ПОПОВ, В. КИСЕЛЕВ
Маленький старичок, учитель арифметики – тенор Г. ПЕТРОВ
Кот – баритон А. ЕМЕЛЬЯНОВ
Дерево – бас Е. ГРОМОВ, А. МИХАЙЛОВ
Лягушка — тенор А. ДОНСКОЙ, А. СТЕПАНОВ.
В партии хорового коллектива — цифры, пастушки, пастухи, лягушки, животные, деревья – артисты хора и балета.
Якутская постановка оперы многообещающего режиссера-постановщика Татьяны САВВИНОВОЙ, отличается искрящейся остроумной, остро характерной музыкой и симфоническим развитием.
Художник-постановщик — Марьяна ОКОНЕШНИКОВА, по костюмам – Аина РОМАНОВА, по свету – Кирилл ХРУЩЕВ (Екатеринбург).
Использованы ритмы модных танцев в постановке Екатерины ТАЙШИНОЙ — фокстрот, вальс-бостон, — которые составляют забавный контраст.
Вокальные номера естественно перерастают в разомкнутые сцены, значительную роль играют миниатюрные оркестровые скерцо.
Широко в партитуре используется звукоподражание, а это кошачье мяуканье и фырканье, звон часов и разбитой чашки, кваканье лягушек, порханье легких крылышек, стон деревьев.
Очень характерен дуэт Кресла и Кушетки, в ритме менуэта.
Музыка Часов — марш, сопровождаемый размеренным звоном.
Дуэт Чайника и Чашки — американский танец в пентатонном ладу.
Виртуозными пассажами ария Огня, в ритме итальянской сицилианы.
Танцы пастушков и пастушек — изящная драгоценность в мировой музыке.
Уникальная ария Принцессы с ее мягким ритмом просто очаровывает.
Хоровой танец цифр механистичен, с ритмом галопа.
Во второй картине — это обилие вальсов.
В спектакле — многочисленные хоровые номера с вокальными эффектами, glissando, без точной интонации.
А также политональная техника, так называемая политональность. В опере обилие политональных эпизодов, джазовые ритмы, необычные тембровые эффекты.
Опера начинается звучаниями квинт и кварт.
В музыке постоянно использованы приемы политональной техники: диатоника, сочетание минора и мажора в секундовом отношении.
Использовано огромное количество увеличенных трезвучий, форшлагов.
В вокальной партии Огня доверено колоратурному сопрано: пассажи, на звуках нон-аккорда: ноты фа-ля-до-ми-соль, этот аккорд впервые использовал в мировой музыке сам Морис Равель.
В ней много интересных деталей: это параллельные большие септимы у мужских и женских голосов.
Учитель арифметики в сопровождении танцующих цифр, под скерцо.
Маленький и несуразный человечек с бородкой менторски пытается объяснить условия задачи, а цифры, от 0 до 10 кривляются на сцене вокруг наивного Дитя.
Оркестр звучит в ускоряющемся темпе, звучат параллельные трезвучия, кварты и квинты, глиссандирующая интонация, возникает своеобразная сложная полифония.
Особо важное место занимают элементы звукоподражания.
Якутским зрителям понравилась сцена раскаянья, прощения Дитя, именно так заканчивается сказочное представление, с музыкой высокого вкуса и оригинальности, которая порадовала изысканной мелодичностью и богатством оркестровой фантазии.
Во всех прослушанных спектаклях меня особо порадовал своим высоким мастерством симфонический оркестр театра под талантливым руководством и дирижерской техникой Евгения ШЕЙКО и его ассистентом Артемом БЫСТРОВЫМ.
Несмотря на короткий спектакль — всего 45 минут, он очень насыщен, как с точки зрения стремительного действия, так и количества множественных персонажей.
Достаточно сказать, что в постановке занята почти вся оперная труппа театра, оркестр и артисты балета, а некоторые солисты исполняют сразу несколько партий.
Еще одна особенность произведения в том, что исполнители несут не только вокальную, но и танцевальную нагрузку, неслучайно это жанр критики всего мира определили как «опера-балет».
Все персонажи очень подвижны, каждому присуща своя пластика, которая работает на образ, в спектакле есть танцевальные сцены, где солисты танцуют вальс, фокстрот, менуэт.
И особый формат постановки, когда во время спектакля все 80 зрителей присутствовали прямо на сцене.
Я считаю, что коллектив Большого театра Якутии прекрасно справился с возложенной мечтой – осуществить столь необычный проект!
И сердечно поблагодарим солистов оперы, кто достойно украсил эту оперу, особенно Альбину Борисову, Марину Силину, Анну Дьячковскую, Григория Петрова, Феодосию Шахурдину, Айталину Адамову-Афанасьеву, Екатерину Корякину, Юрия Баишева, Анну Згонникову, Ирину Чичкову, Анастасию Мухину, Зинаиду Колодезникову, Прасковью Герасимову, Николая Попова и Владислава Киселева!
Желаю срочно показать эту оперу в Москве и Санкт-Петербурге!
От меня громкое «Браво» и длительные овации!
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