Валерий Шадрин высказался, посетив 2 репетиции и 7 показов оперы-балета

Шедевр Франции прозвучал в Якутске

Большой театр Якутска показал на суд зрителей премьеру постановки оперы «Дитя и волшебство» Мориса Равеля.

Идея поставить оперу принадлежит молодому инициативному директору Сергею ЮНГАНСУ, как сообщалось в якутских СМИ, эта опера — экспериментальный спектакль.

Премьерные спектакли «Дитя и волшебство» прошли 25, 26, 28 и 29 января, а также 1 февраля.

Единственным спонсором постановки был Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия).

Я с удовольствием посетил 2 репетиции и 7 показов этой оперы.

Билеты стоили 800 рублей, детские билеты по 400 рублей.

Сразу скажу, что мне не понравилось, к сожалению, в данной постановке, только 2 вещи: это то, что зрители, не стесняясь, постоянно снимали спектакль на свои телефоны, театральный хор постоянно ошибался в нотах, и танцевали очень плохо, так как материал для них оказался камнем преткновения.

Жанр «Опера-балет» в двух картинах: «Дома» и «В саду».

На вечернем показе данной премьеры в воскресенье, 26 января побывал председатель правительства РС(Я) Владимир СОЛОДОВ.

Либретто шедевра Мориса Равеля написала С. Г. Колетт.

Исполнителями были ведущие солисты якутской оперы:

Дитя — меццо-сопрано З. КОЛОДЕЗНИКОВА, М. МИХАЙЛОВА.

Мать – меццо-сопрано А. АДАМОВА-АФАНАСЬЕВА, Е. КОРЯКИНА

Кушетка – высокое сопрано Ф. ШАХУРДИНА, И. ЧИЧКОВА

Китайская чашка — А. МУХИНА, И. ЧИЧКОВА

Огонь — колоратурное сопрано А. БОРИСОВА, А. ДЬЯЧКОВСКАЯ

Принцесса — колоратурное сопрано М. СИЛИНА, Е. ЗАХАРОВА

Кошка – А. МУХИНА, З. КОЛОДЕЗНИКОВА

Стрекоза – Е. КОРЯКИНА

Соловей — колоратурное сопрано Д. ОХЛОПКОВА, А. БОРИСОВА

Летучая мышь – сопрано П. ГЕРАСИМОВА, М. СЕМЕНОВА

Сова — сопрано А. ЗГОННИКОВА, Ф. ШАХУРДИНА

Белка — меццо-сопрано О. ЧЕМПОСОВА, М. МИХАЙЛОВА

Пастушка – сопрано М. ШАПОШНИКОВА, О. ЧЕМПОСОВА

Пастух – Е. КОРЯКИНА

Кресло – бас Е. КОЛОДЕЗНИКОВ

Стенные часы – баритон Ю. БАИШЕВ

Чайник — тенор Н. ПОПОВ, В. КИСЕЛЕВ

Маленький старичок, учитель арифметики – тенор Г. ПЕТРОВ

Кот – баритон А. ЕМЕЛЬЯНОВ

Дерево – бас Е. ГРОМОВ, А. МИХАЙЛОВ

Лягушка — тенор А. ДОНСКОЙ, А. СТЕПАНОВ.

В партии хорового коллектива — цифры, пастушки, пастухи, лягушки, животные, деревья – артисты хора и балета.

Якутская постановка оперы многообещающего режиссера-постановщика Татьяны САВВИНОВОЙ, отличается искрящейся остроумной, остро характерной музыкой и симфоническим развитием.

Художник-постановщик — Марьяна ОКОНЕШНИКОВА, по костюмам – Аина РОМАНОВА, по свету – Кирилл ХРУЩЕВ (Екатеринбург).

Использованы ритмы модных танцев в постановке Екатерины ТАЙШИНОЙ — фокстрот, вальс-бостон, — которые составляют забавный контраст.

Вокальные номера естественно перерастают в разомкнутые сцены, значительную роль играют миниатюрные оркестровые скерцо.

Широко в партитуре используется звукоподражание, а это кошачье мяуканье и фырканье, звон часов и разбитой чашки, кваканье лягушек, порханье легких крылышек, стон деревьев.

Очень характерен дуэт Кресла и Кушетки, в ритме менуэта.

Музыка Часов — марш, сопровождаемый размеренным звоном.

Дуэт Чайника и Чашки — американский танец в пентатонном ладу.

Виртуозными пассажами ария Огня, в ритме итальянской сицилианы.

Танцы пастушков и пастушек — изящная драгоценность в мировой музыке.

Уникальная ария Принцессы с ее мягким ритмом просто очаровывает.

Хоровой танец цифр механистичен, с ритмом галопа.

Во второй картине — это обилие вальсов.

В спектакле — многочисленные хоровые номера с вокальными эффектами, glissando, без точной интонации.

А также политональная техника, так называемая политональность. В опере обилие политональных эпизодов, джазовые ритмы, необычные тембровые эффекты.

Опера начинается звучаниями квинт и кварт.

В музыке постоянно использованы приемы политональной техники: диатоника, сочетание минора и мажора в секундовом отношении.

Использовано огромное количество увеличенных трезвучий, форшлагов.

В вокальной партии Огня доверено колоратурному сопрано: пассажи, на звуках нон-аккорда: ноты фа-ля-до-ми-соль, этот аккорд впервые использовал в мировой музыке сам Морис Равель.

В ней много интересных деталей: это параллельные большие септимы у мужских и женских голосов.

Учитель арифметики в сопровождении танцующих цифр, под скерцо.

Маленький и несуразный человечек с бородкой менторски пытается объяснить условия задачи, а цифры, от 0 до 10 кривляются на сцене вокруг наивного Дитя.

Оркестр звучит в ускоряющемся темпе, звучат параллельные трезвучия, кварты и квинты, глиссандирующая интонация, возникает своеобразная сложная полифония.

Особо важное место занимают элементы звукоподражания.

Якутским зрителям понравилась сцена раскаянья, прощения Дитя, именно так заканчивается сказочное представление, с музыкой высокого вкуса и оригинальности, которая порадовала изысканной мелодичностью и богатством оркестровой фантазии.

Во всех прослушанных спектаклях меня особо порадовал своим высоким мастерством симфонический оркестр театра под талантливым руководством и дирижерской техникой Евгения ШЕЙКО и его ассистентом Артемом БЫСТРОВЫМ.

Несмотря на короткий спектакль — всего 45 минут, он очень насыщен, как с точки зрения стремительного действия, так и количества множественных персонажей.

Достаточно сказать, что в постановке занята почти вся оперная труппа театра, оркестр и артисты балета, а некоторые солисты исполняют сразу несколько партий.

Еще одна особенность произведения в том, что исполнители несут не только вокальную, но и танцевальную нагрузку, неслучайно это жанр критики всего мира определили как «опера-балет».

Все персонажи очень подвижны, каждому присуща своя пластика, которая работает на образ, в спектакле есть танцевальные сцены, где солисты танцуют вальс, фокстрот, менуэт.

И особый формат постановки, когда во время спектакля все 80 зрителей присутствовали прямо на сцене.

Я считаю, что коллектив Большого театра Якутии прекрасно справился с возложенной мечтой – осуществить столь необычный проект!

И сердечно поблагодарим солистов оперы, кто достойно украсил эту оперу, особенно Альбину Борисову, Марину Силину, Анну Дьячковскую, Григория Петрова, Феодосию Шахурдину, Айталину Адамову-Афанасьеву, Екатерину Корякину, Юрия Баишева, Анну Згонникову, Ирину Чичкову, Анастасию Мухину, Зинаиду Колодезникову, Прасковью Герасимову, Николая Попова и Владислава Киселева!

Желаю срочно показать эту оперу в Москве и Санкт-Петербурге!

От меня громкое «Браво» и длительные овации!