Валерий Шадрин: В Якутске вчера сказка стала былью

Вчера, 17 октября, Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) открыл свой 40-й театральный сезон.

Как быстро летит время, я помню самые первые представления этого замечательного коллектива.

Легенда якутского балета Геннадий Семенович Баишев, который по окончанию в 1966 году Новосибирского хореографического училища, стал солистом Якутского музыкального театра. Он был самым настоящим Принцем во всех балетных спектаклях.

Старшее поколение помнит его незабываемые образы, его эталонные по красоте линии мужской фигуры, музыкальность, преданность, дикая работоспособность.

Но, когда наступило его предпенсионное время, он легко и непринужденно поступил в знаменитый московский ГИТИС – Государственный институт театрального искусства.

И по окончанию, он создал Ансамбль танца ЯАССР, который объездил в советское время все уголки и театральные, концертные площадки СССР, был официальным представителем якутской культуры и искусства за рубежом. Репертуар коллектива стал быстро набирать номера. Они несколько раз исколесили нашу Якутию вдоль и поперек. Что удивительно, этот коллектив стал единственным посланцем из Якутии в культурной программе в 1980 году Московской Олимпиады.

Наш неутомимый, неугомонный, с горящими глазами, рыцарь Терпсихоры Геннадий Баишев придумал, как волшебник, уникальный проект – Национальный театр танца РС(Я). Сейчас в данном коллективе работает уже четвертое поколение артистов балета.

С «первой минуты» создания коллектива, возле него сгруппировалась целая команда единомышленников:

Светлана Бессонова – ныне художественный руководитель, ее стаж – 40 лет служению балета,

Лена Аркадьева – заведующая постановочной частью, тоже 40 лет стажа,

Затем пришли тогда молодые, ныне ветераны театра король танца Афанасий Афанасьев, Анатолий Николаев, Людмила Антипина, Екатерина Алексеева, Ольга Скобелева, Паша Сидорова, корифей танца Дмитрий Артемьев, Вера Черноградская, Зоя и Афанасий Соловьевы, Галина Степанова, Юрий Федоров, Наталья Иевлева и многие другие.

Есть факт, с этого коллектива очень мало «утечек» кадров, у большинства только одна запись в трудовой книжке, что они преданно служат в данном театре.

Конечно, философски мудрый Геннадий Семенович Баишев 28 лет тому назад, пригласил возглавить этот коллектив солиста балета Александра Алексеева, выпускника Хабаровского института культуры, ныне настоящего старожила среди директоров столичных театров.

Я восхищаюсь и глубоко уважаю Александра Ивановича Алексеева, что он, как капитан огромного парохода, ведет родной коллектив через все «штормы» и лихолетья театральной жизни: это бесконечные многомесячные гастроли по всему миру, авиаперелеты по всем континентам, более 40 постановочных спектаклей, огромный концертный репертуар, создание оркестра национальных инструментов во главе маэстро Николая Петрова, сшито более 20 тысяч театральных костюмов.

Единственный театр Якутии, который имеет уже 4 научные концепции по развитию театра.

Ныне Национальный театр танца РС(Я) имени Сергея Зверева – Кыыл Уола – это ярчайшая жемчужина и крупный бриллиант в короне Российского балета.

Есть в театре уникальная личность – Вера Черноградская, ранее солистка балета, ныне заведующая литературной частью театра, и она собрала огромнейший архив творческой жизни коллектив: фотографии, обзорные статьи, сотни выставок перед спектаклями и концертами.

Итак, о вечере.

Столичному зрителю театр показал 2 одноактных балета: «Берестяночка» и “Легенда о северной звезде». Оркестром руководила дирижер Анюта Иванова.

Изысканная хореография двух спектаклей, потрясающие сшитые костюмы, и массовые танцы – это была всепоглощающая стихия! А как замечательно станцевали ведущие солисты балета – любо и дорого было смотреть, и их творческая радость от выступления! Мне кажется, что хореографический и творческий потенциал двух спектаклей безграничен, как космос и наша Вселенная! В целом, божий групповой талант театра не до конца еще раскрыт!

Нужны обязательно книги, фильмы, телепередачи об этом коллективе, проведение научных конференций, и самое главное иметь свою танцевальную площадку и сцену, кстати, 5 ноября Театр танца переезжает в здание бывшего клуба «Европа», что возле кинотеатра «Лена».

Хочется пожелать всему талантливому коллективу много блестящих проектов, замыслов крепкого здоровья и счастья!