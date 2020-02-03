Валерий Шадрин подключился к реализации программы «Доступная среда»

В настоящее время я решил помочь ребятам из общественной организации инвалидов «Перспектива и Содействие+» города Якутска реализовать один из аспектов государственной федеральной программы «Доступная среда».

Хотим сделать так, чтобы проспект Ленина как лицо столицы со всеми инфраструктурными объектами, был приспособлен для перемещения инвалидов-колясочников.

Для этого необходимо установить пандусы, дорожки или тротуары, по которым инвалиды могли бы подъехать к тем же самым пандусам.

Многие знают, что в городе большое количество инвалидов, которые не могут самостоятельно передвигаться, в связи с инсультами, отсутствием нижних конечностей или просто сил для самостоятельного передвижения.

Долгими зимними вечерами они часто пребывают в одиночестве, не имеют возможности общаться с другими людьми кроме своего ближайшего окружения.

Это действует угнетающе и разрушительно, и в сложившейся ситуации выхода просто нет.

Скрасить подобную жизнь возможно только летом, когда есть хоть где-то места, где можно встретиться с кем-то, пообщаться, почувствовать себя хоть чуть-чуть членом общества.

Было бы очень необходимо наличие досугового центра для инвалидов, где они могли бы встречаться друг с другом, пожаловаться, поговорить, обсудить насущные проблемы, облегчить душу.

Эта работа кропотливая, требующая наличия твердости в достижении цели, так как многие не понимают проблем инвалидов, считают, что лишний рубль в кармане важнее прав ущемленных Богом людей.

Подобные вещи необходимы также для мам с детьми колясочного возраста и беременным.

Отрадно, что работа инвалидов из общества инвалидов была поддержана Уполномоченным по правам человека РФ по РС(Я) ГУРЬЕВОЙ Сарданой Михайловной.

Я буду в дальнейшем информировать о событиях по данному проекту в улучшении качества жизни несчастных людей.