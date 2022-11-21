Валерий Шадрин о творческом вечере артиста балета и хореографа

То, что было вчера, 20 ноября 2022 года, в воскресенье, в Культурном Центре «Сергеляхские огни» СВФУ для меня старого театрального «волка», который видел за свои 62 года великие балеты во всем мире, и в СССР, США, в Китае, это было для меня культурным потрясением за последние годы.

Что и говорить, к сожалению, из-за массовой пандемии во всем мире, театры во всех уголках мира были закрыты наглухо.

И только недавно стали открывать свои двери для своих зрителей, и довольные почитатели хореографии устремились покупать билеты.

Я всегда очень внимательно слежу за рекламой во всех местных газетах, куда стоит пойти на очередное театральное событие.

Меня очень обрадовала и взволновала информация о предстоящем творческом вечере Дьулустана Харлампьева, солиста балета уникального и единственного в мире Национального театра танца имени Сергея Зверева, который имеет свою богатейшую гастрольную историю по всему миру. В фойе была с любовью и с большим размахом организована фотовыставка о виновнике этого торжества, подготовленная летописцем театра и энциклопедически образованным знатоком якутской хореографии Верой Черноградской.

Вечер имел название «Дыхание наших предков».

Зал был возбужден и переполнен до отказа. Наконец прозвенел третий звонок.

Медленно в зале погас свет. Наступила тишина. Тихо раздвинулся театральный занавес.

И пошло действие. В программе вечера было 30 номеров. Я очень жалею, что многие мои знакомые не смогли увидеть это потрясающее событие, праздник высокого балетного искусства. К моей радости были установлены 2 камеры местного телевидения, которые надеюсь, сумели записать для истории это красивый балетный вечер!

Я мечтаю и надеюсь , что этот потрясающий танцовщик мог бы станцевать и героя Спартака в хореографии Юрия Николаевича Григоровича!

Я считаю, что мы, любители и знатоки якутской хореографии вчера стали свидетелями рождения новой мировой балетной звезды, которого зовут и величать Дьулустан Харлампьев! Такими были великие танцовщики Владимир Васильльев, Марис Лиепа и Рудольф Нуриев!

Валерий Шадрин, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)