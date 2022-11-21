21.11.2022
19:24
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Культура

Валерий Шадрин о творческом вечере артиста балета и хореографа

То, что было вчера, 20 ноября 2022 года, в воскресенье, в Культурном Центре «Сергеляхские огни»  СВФУ для меня старого театрального «волка», который  видел за свои 62 года великие балеты во всем мире, и в СССР, США, в Китае, это было для меня культурным потрясением за последние годы.

Что  и говорить,  к сожалению, из-за массовой пандемии во всем мире, театры во всех уголках мира  были закрыты наглухо.

И только недавно стали открывать свои двери для своих зрителей, и довольные почитатели хореографии  устремились покупать билеты.

Я всегда очень внимательно слежу за рекламой во всех местных газетах, куда стоит пойти на очередное театральное  событие.

Меня очень  обрадовала  и взволновала информация о предстоящем творческом вечере Дьулустана Харлампьева, солиста балета  уникального и единственного  в мире Национального театра танца имени Сергея Зверева, который  имеет свою богатейшую гастрольную историю по всему миру.  В фойе была с любовью  и с большим размахом организована фотовыставка  о виновнике этого торжества, подготовленная летописцем  театра и энциклопедически образованным  знатоком якутской хореографии Верой Черноградской.     

Вечер имел название «Дыхание наших предков».

Зал был возбужден и переполнен  до отказа. Наконец прозвенел  третий звонок.

Медленно в зале погас свет. Наступила тишина. Тихо раздвинулся театральный занавес.

И пошло действие. В программе вечера было 30 номеров.  Я очень жалею, что многие мои знакомые не смогли увидеть это потрясающее событие, праздник высокого балетного искусства. К моей радости были установлены  2 камеры местного телевидения, которые надеюсь, сумели записать для истории это красивый балетный вечер!  

  Я мечтаю и надеюсь , что этот потрясающий танцовщик мог бы станцевать и героя Спартака в хореографии Юрия Николаевича Григоровича!

Я считаю, что мы, любители и знатоки якутской хореографии вчера стали свидетелями рождения новой мировой балетной звезды, которого зовут и величать Дьулустан Харлампьев! Такими были  великие танцовщики Владимир Васильльев, Марис Лиепа и Рудольф Нуриев!  

Валерий Шадрин, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия)

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