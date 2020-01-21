Валерий Шадрин о «Директоре театра» в ГТОиБ

В воскресенье, 19 января я с удовольствием послушал шедевр «Директор театра» В.А.Моцарта, сходив в ГТОиБ после длительного отсутствия в Якутске из-за своей болезни.

К началу спектакля, к 17 часам нарядно одетые зрители спешили на эту оперу.

Честно, мне спектакль очень понравился по нескольким обстоятельствам.

Во-первых, эта опера очень достойно украсила классический репертуар Большого театра Якутии.

Во-вторых, это был со дня постановки 4-й спектакль, в июне прошли два спектакля и в сентябре один показ оперы.

В-третьих, состав как никогда был ударным, благодаря удачному подбору оперных солистов режиссера-постановщика Светланы ШАДРИНОЙ, кстати, прошу заметить, она просто моя однофамилица.

В-четвертых, наконец, она настоящий высокопрофессионал, ученица знаменитого профессора ГИТИСА, мэтра мирового оперного искусства Дмитрия БЕРТМАНА, училась у него 5 лет.

В-пятых, партитура этой оперы кристально изысканная, прозрачная и очень сложная, ведь недаром все оперные театра мира долго готовят к премьере данный шедевр.

У меня нет слов восхищения от прекрасного исполнения симфонического оркестра и хора под руководством маститого дирижера Николая ПИКУТСКОГО. Браво!

В-шестых, особо необходимо отметить талантливую работу художника-постановщика Саргыланы ИВАНОВОЙ.

На мой взгляд, за последние годы творческой деятельности Оперного театра Якутии, это самый высший показательный уровень спектакля, хотя я в своей жизни эту оперу прослушал в четырех театрах. Не каждый театр в мире замахнется на эту постановку.

Сейчас о самом важном и главном, о тех солистах оперы, которые блистательно украсили своим исполнением.

Эта примадонна Альбина БОРИСОВА, я ее просто не узнал, и никак не ожидал, что она может быть такой супер — комической актрисой, при этом ее вокальное исполнение было просто феерическим.

Наш знаменитый тенор, гордость якутской оперы Григорий ПЕТРОВ был «в ударе»! По либретто он присутствует на сцене во время всей оперы, я не представляю, как он запомнил все мизансцены, да и сама вокальная партия очень самая сложная.

Бас Егор КОЛОДЕЗНИКОВ особенно запомнился зрителям своей искрометной вокальной манерой.

Хороша была Екатерина ЗАХАРОВА и в драматической игре и в вокале!

Якутским зрителям также понравились ведущие солисты оперы: Марина СИЛИНА, Ирина ЧИЧКОВА, Зинаида КОЛОДЕЗНИКОВА, Анна ДЬЯЧКОВСКАЯ, Мария ШАПОШНИКОВА, Ольга ЧЕМПОСОВА, Анна ЗГОННИКОВА, Дина ОХЛОПКОВА, Мария МИХАЙЛОВА, Анастасия МУХИНА, Феодосия ШАХУРДИНА и Юрий БАИШЕВ.

И в конце, я только в австрийской столице, в Вене узнал, что полное имя этого оперного гения – Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт.

И последнее, кто не знает из читателей SakhaLife, Моцарт эту оперу написал в 30 лет, а он ведь прожил всего 35.

Хочется от всей души поздравить весь коллектив Оперного театра Якутии со столь знаменательной постановкой, и было бы прекрасно, чтобы эта опера просуществовала на якутской сцене многие лета!