Валерий Шадрин о Чайковском и Михаиле Николаеве
Отец великого Гения трудился в Якутии
Валерий ШАДРИН, заслуженный деятель искусств РС(Я), отличник культуры РС(Я) пишет:
Всю жизнь я читаю книги с 4 годика, притом что просто запоем!
Недавно моя нюрбинская землячка, мой старший друг Капиталина Капитоновна Алексеева подарила мне свою автобиографическую книгу из 2-х частей:
1. Белый пароход
2.Настанет день…
Так вот, во второй части она написала на странице 97, что «отец Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО был геологом, и он в середине 19 века приезжал в Якутию – исследовал Кэмпэндэй».
Эту историю мне рассказывали также Полина Константиновна РОЗИНСКАЯ, Матвей ЛОБАНОВ и Галина Михайловна КРИВОШАПКО.
И вот, в свой вечер, 12 февраля 2010 года, я завершил просмотром балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.
Так как, я воспитанник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, то я всегда посещаю везде, и в Якутии, в России, далеко за рубежом, все спектакли и концерты, где звучит бессмертная музыка П. И. Чайковского.
Поделюсь впечатлением от среды, 12 февраля.
Несмотря на панику с коронавирусом по всему миру и в Якутии, благодаря нашим милым администраторам и их руководителем, заместителем директора Большого театра Якутии Маргаритой ВАСИЛЬЕВОЙ зал был полон.
Состав исполнителей был, как никогда, очень сильным, главный балетмейстер Мария САЙДЫКУЛОВА выставила на спектакль Марию АРТАМОНОВУв партии Одетты-Одиллии и Сарыала АФАНАСЬЕВА – Зигфрида.
Эти 2 премьеры задали высочайший тон спектаклю!
Чтои как они станцевали наши любимцы, ничего не сказать!
Жаль, что на видео в театре не было записи!
У меня аж по спине бежали мурашки, постоянно были слезы от увиденного!
Мария и Сарыал были полностью погружены в музыку великого Чайковского!
Так как я был свидетелем настоящего триумфа наших якутских артистов балетной труппы, когда он, Юрий Григорович, сам посмотрев все репетиции «Лебединое озеро», на 25 и 27 ноября 1999 года согласился на эту премьеру, и назвал весь состав:
Оксана АБРАМОВА, Гульнара ДУЛОВА и мой нюрбинский земляк Игорь МЯСОЕДОВ!
Мне можно верить, я ветеран Оперного театра Якутии уже 32 года, видел все оперные и балетные спектакли с 1989 года, стараясь не пропускать эти спектакли, при этом делясь с моими эмоциями в «Сахалайфе»!
Вчера смотрел мой дневник, я нашел запись, который веду уже много лет!
Так вот, оказывается, сегодняшняя статья – юбилейная, пятисотая!
Был также объявлен в балетных программках дирижер Евгений ШЕЙКО, мой однокурсник по Московской консерватории в течении 5 лет, мы сидели с ним за одной партой!
Наш оркестр Театра в тот вечер был замечательный.
Маэстро Шейко, зная досконально всю партитуру этого шедевра, очень много помогал нашему балету!
Музыка была вне критики, ведь Чайковский – гений!
Танцевали все красиво, очень элегантно.
Костюмы тоже шикарные.
Балетное Искусство ведь — это целая Вселенная впечатлений.
Дорогие мои читатели: Не сидите дома.
Много теряете, всегда ходите в Оперный театр!
12 февраля показывали этот шедевр — большой балет в 2-х действиях и в 4-х картинах.
Либретто составлено
самим П. И. Чайковским, при участии В. Бегичева и В. Гельцера.
Я вижу в якутской постановке «Лебединого озера» -отражение последовавшего за ним развития всего русского балета.
Весной 1999 года, наш театр сам выбрал себе окончательно редакцию и постановку.
Дело было так: мой директор Гаврил МЕСТНИКОВ вызвал меня, Маргариту ВАСИЛЬЕВУ и Марию САЙДЫКУЛОВУ к себе в кабинет!
В повестке собрания: ставим «Лебединое озеро»!
Мой голос в тишине: Кто балетмейстер?
Мария САЙДЫКУЛОВА: Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ!
Мария ВАСИЛЬЕВА: Кто спонсор? Кто оплатит?
И все посмотрели на меня!
Через сутки меня театр делегировал одного в Дом-1.
Я попал на личный прием, благодаря секретарше Валентиновне Степановне, в кабинет Михаилу НИКОЛАЕВУ!
Я с теплотой вспоминаю 90 годы ХХ века, когда можно было осуществить недостижимое!
Мой любимый Президент Якутии Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ слушал меня молча и очень внимательно!
И тут меня прорвало, я знал, что у нашего Главы Якутии каждая минута дорога!
Он загадочно улыбнулся: Так значит – ГРИГОРОВИЧ!
Я молча кивнул!
Он взял ручку, и что-то написал!
И тут он спрашивает: Чай или кофе!
Я ему: Чай с молоком!
Он спрашивал, что я закончил, и много другое…
Я не помню, о чем я ему рассказывал!
Когда я вышел с бумагой обратно в приемную, Валентина Степановна улыбаясь спросила: Ну как?
Я ей протянул бумагу. Она улыбнулась, и сказала: Привет театру! На премьеру пригласите!
И только в коридоре, я прочитал, что проект театра поддержан!
Я позвонил в театр, подняла трубку Мария ВАСИЛЬЕВА: Ну что?
Я: Он подписал!!!
Я не помню, как я добежал с бумагой в театр, все завертелось!
Дальше была грандиозная премьера в постановке Юрия ГРИГОРОВИЧА!
После этого, еще 2 раза театр меня одного делегировал, чтобы я подписал у 2-х следующих Президентов о постановках: «Ромео и Джульетту» подписал В. Штыров и «Спартак» — Е.Борисов.
Кстати, Егор Афанасьевич, от души подписал аж на 2 поставки «Спартак» и «Легенда о любви».
Значит, Большой театр Якутии не выполнил просьбу Е. А. Борисова поставить балет «Легенду о любви»…
Я знаю, что
каждое новое прочтение балета или оперы можно считать
оригинальным и первоначальным, если есть постановщик с командой, ведь у балета
» Лебединое озеро» много постановок, с разным концовкой.
Хотя в анонсе спектакля написано, что постановка Петипа, Иванова и Горского.
В итоге победило благоразумие от увиденного…
Этот балет вживую смотрю давно, а по телевизору много — много раз.
Ведь наша Держава всегда была страной ценителей великого русского балета.
Если бы иностранные исследователи могли наблюдать жизнь в Советском Союзе во всей ее полноте, они наверняка бы сделали вывод, что в этой стране обосновалась самая большая армия поклонников балета, а ее любимой постановкой является «Лебединое озеро».
Все балеты эпохи Григоровича называют «Золотым веком», своеобразным Ренессансом.
Может быть, оттого, что именно в это время были поставлены культовые для истории Советского государства спектакли.
Этот выдающийся человек возглавлял балетную труппу Большого театра в течение 34 сезонов.
Это колоссальная и нагрузка, и ответственность, а в принципе – это эпоха.
Якутское «Лебединое озеро» в редакции Юрия ГРИГОРОВИЧА – это наше национальное достояние!
И мой портрет Юрия ГРИГОРОВИЧА, который сам является живущей ныне эпохой, очень много лет создавал эту эпоху вокруг себя и на сегодняшний день является одной из составляющих частей той великой культуры, которую сегодня мы должны сохранить!
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