Валерий Шадрин о Чайковском и Михаиле Николаеве

Отец великого Гения трудился в Якутии

Валерий ШАДРИН, заслуженный деятель искусств РС(Я), отличник культуры РС(Я) пишет:

Всю жизнь я читаю книги с 4 годика, притом что просто запоем!

Недавно моя нюрбинская землячка, мой старший друг Капиталина Капитоновна Алексеева подарила мне свою автобиографическую книгу из 2-х частей:

1. Белый пароход

2.Настанет день…

Так вот, во второй части она написала на странице 97, что «отец Петра Ильича ЧАЙКОВСКОГО был геологом, и он в середине 19 века приезжал в Якутию – исследовал Кэмпэндэй».

Эту историю мне рассказывали также Полина Константиновна РОЗИНСКАЯ, Матвей ЛОБАНОВ и Галина Михайловна КРИВОШАПКО.

И вот, в свой вечер, 12 февраля 2010 года, я завершил просмотром балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского.

Так как, я воспитанник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, то я всегда посещаю везде, и в Якутии, в России, далеко за рубежом, все спектакли и концерты, где звучит бессмертная музыка П. И. Чайковского.

Поделюсь впечатлением от среды, 12 февраля.

Несмотря на панику с коронавирусом по всему миру и в Якутии, благодаря нашим милым администраторам и их руководителем, заместителем директора Большого театра Якутии Маргаритой ВАСИЛЬЕВОЙ зал был полон.

Состав исполнителей был, как никогда, очень сильным, главный балетмейстер Мария САЙДЫКУЛОВА выставила на спектакль Марию АРТАМОНОВУв партии Одетты-Одиллии и Сарыала АФАНАСЬЕВА – Зигфрида.

Эти 2 премьеры задали высочайший тон спектаклю!

Чтои как они станцевали наши любимцы, ничего не сказать!

Жаль, что на видео в театре не было записи!

У меня аж по спине бежали мурашки, постоянно были слезы от увиденного!

Мария и Сарыал были полностью погружены в музыку великого Чайковского!

Так как я был свидетелем настоящего триумфа наших якутских артистов балетной труппы, когда он, Юрий Григорович, сам посмотрев все репетиции «Лебединое озеро», на 25 и 27 ноября 1999 года согласился на эту премьеру, и назвал весь состав:

Оксана АБРАМОВА, Гульнара ДУЛОВА и мой нюрбинский земляк Игорь МЯСОЕДОВ!

Мне можно верить, я ветеран Оперного театра Якутии уже 32 года, видел все оперные и балетные спектакли с 1989 года, стараясь не пропускать эти спектакли, при этом делясь с моими эмоциями в «Сахалайфе»!

Вчера смотрел мой дневник, я нашел запись, который веду уже много лет!

Так вот, оказывается, сегодняшняя статья – юбилейная, пятисотая!

Был также объявлен в балетных программках дирижер Евгений ШЕЙКО, мой однокурсник по Московской консерватории в течении 5 лет, мы сидели с ним за одной партой!

Наш оркестр Театра в тот вечер был замечательный.

Маэстро Шейко, зная досконально всю партитуру этого шедевра, очень много помогал нашему балету!

Музыка была вне критики, ведь Чайковский – гений!

Танцевали все красиво, очень элегантно.

Костюмы тоже шикарные.

Балетное Искусство ведь — это целая Вселенная впечатлений.

Дорогие мои читатели: Не сидите дома.

Много теряете, всегда ходите в Оперный театр!

12 февраля показывали этот шедевр — большой балет в 2-х действиях и в 4-х картинах.

Либретто составлено самим П. И. Чайковским, при участии В. Бегичева и В. Гельцера.

Я вижу в якутской постановке «Лебединого озера» -отражение последовавшего за ним развития всего русского балета.

Весной 1999 года, наш театр сам выбрал себе окончательно редакцию и постановку.

Дело было так: мой директор Гаврил МЕСТНИКОВ вызвал меня, Маргариту ВАСИЛЬЕВУ и Марию САЙДЫКУЛОВУ к себе в кабинет!

В повестке собрания: ставим «Лебединое озеро»!

Мой голос в тишине: Кто балетмейстер?

Мария САЙДЫКУЛОВА: Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ!

Мария ВАСИЛЬЕВА: Кто спонсор? Кто оплатит?

И все посмотрели на меня!

Через сутки меня театр делегировал одного в Дом-1.

Я попал на личный прием, благодаря секретарше Валентиновне Степановне, в кабинет Михаилу НИКОЛАЕВУ!

Я с теплотой вспоминаю 90 годы ХХ века, когда можно было осуществить недостижимое!

Мой любимый Президент Якутии Михаил Ефимович НИКОЛАЕВ слушал меня молча и очень внимательно!

И тут меня прорвало, я знал, что у нашего Главы Якутии каждая минута дорога!

Он загадочно улыбнулся: Так значит – ГРИГОРОВИЧ!

Я молча кивнул!

Он взял ручку, и что-то написал!

И тут он спрашивает: Чай или кофе!

Я ему: Чай с молоком!

Он спрашивал, что я закончил, и много другое…

Я не помню, о чем я ему рассказывал!

Когда я вышел с бумагой обратно в приемную, Валентина Степановна улыбаясь спросила: Ну как?

Я ей протянул бумагу. Она улыбнулась, и сказала: Привет театру! На премьеру пригласите!

И только в коридоре, я прочитал, что проект театра поддержан!

Я позвонил в театр, подняла трубку Мария ВАСИЛЬЕВА: Ну что?

Я: Он подписал!!!

Я не помню, как я добежал с бумагой в театр, все завертелось!

Дальше была грандиозная премьера в постановке Юрия ГРИГОРОВИЧА!

После этого, еще 2 раза театр меня одного делегировал, чтобы я подписал у 2-х следующих Президентов о постановках: «Ромео и Джульетту» подписал В. Штыров и «Спартак» — Е.Борисов.

Кстати, Егор Афанасьевич, от души подписал аж на 2 поставки «Спартак» и «Легенда о любви».

Значит, Большой театр Якутии не выполнил просьбу Е. А. Борисова поставить балет «Легенду о любви»…

Я знаю, что каждое новое прочтение балета или оперы можно считать оригинальным и первоначальным, если есть постановщик с командой, ведь у балета » Лебединое озеро» много постановок, с разным концовкой.

Хотя в анонсе спектакля написано, что постановка Петипа, Иванова и Горского.

В итоге победило благоразумие от увиденного…

Этот балет вживую смотрю давно, а по телевизору много — много раз.

Ведь наша Держава всегда была страной ценителей великого русского балета.

Если бы иностранные исследователи могли наблюдать жизнь в Советском Союзе во всей ее полноте, они наверняка бы сделали вывод, что в этой стране обосновалась самая большая армия поклонников балета, а ее любимой постановкой является «Лебединое озеро».

Все балеты эпохи Григоровича называют «Золотым веком», своеобразным Ренессансом.

Может быть, оттого, что именно в это время были поставлены культовые для истории Советского государства спектакли.

Этот выдающийся человек возглавлял балетную труппу Большого театра в течение 34 сезонов.

Это колоссальная и нагрузка, и ответственность, а в принципе – это эпоха.

Якутское «Лебединое озеро» в редакции Юрия ГРИГОРОВИЧА – это наше национальное достояние!

И мой портрет Юрия ГРИГОРОВИЧА, который сам является живущей ныне эпохой, очень много лет создавал эту эпоху вокруг себя и на сегодняшний день является одной из составляющих частей той великой культуры, которую сегодня мы должны сохранить!