Валерий Шадрин: Необходимо создать правительственную комиссию по деятельности директора Юнганса

Мысли вслух

После долгих, изматывающих и бесконечных скитаний по больницам Якутска в течении двух лет, решил поделиться некоторыми своими мыслями.

Итак, начнем с ситуации в Оперном театре Якутии.

Признаюсь, мне понравилось письмо главного дирижера Евгения ШЕЙКО главе Якутии А.С. НИКОЛАЕВУ своей принципиальностью, честностью и открытостью. Оно было опубликовано на SakhaLife 22 июня.

Автор письма с болью рассказывает о последних вопиющих событиях, которые происходят в нашем ведущем театре Якутии, где он прямо указывает, что основным виновником всех трагических изменений является господин С. ЮНГАНС.

Я с дирижером Евгением ШЕЙКО учился пять лет в стенах Московской государственной консерватории им. П.И. ЧАЙКОВСКОГО — сидели на уроках и лекциях за одной партой, в общежитии на 5-м этаже наши комнаты были рядом, да и готовили еду на общей кухне многократно.

Я полностью ему доверяю!

Что мне сказать, ведь 5 лет назад я ушел на заслуженную пенсию, а пришел в театр на работу 32 года тому назад, в 1989-м, и хорошо осведомлен обо всех новостях, происходящих в театре, благо, есть средства связи.

По моему мнению, произошел развал творческой деятельности всего коллектива.

Я считаю, что необходимо срочно создать правительственную комиссию по работе этого директора по всем финансовым и творческим вопросам.

Считаю, правительственной комиссии необходимо провести открытый конкурс-тендер на замещение вакантной должности директора ГТОиБ. Или же пусть большой коллектив, а это около 400 человек, открытым голосованием изберут нового директора.

Приведу исторический факт:

Я три раза лично, по заданию моего любимого директора Гаврила Гаврильевича МЕСТНИКОВА, встречался с президентами Якутии в их кабинетах по поводу постановок 3-х балетов. Первым подписал Михаил НИКОЛАЕВ – «Лебединое озеро», Вячеслав ШТЫРОВ – «Ромео и Джульетта», а Егор БОРИСОВ поставил подпись на два балета — «Спартак» и «Легенда о любви». Кстати, Большой театр Якутии до сих пор не выполнил просьбу Егора Афанасьевича поставить балет «Легенда о любви».

Заранее оговаривалось, что все три постановки осуществит великий Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ, который приезжал в Якутск 6 раз, и по решению художественного совета театра, я его везде сопровождал.

Ныне все эти балеты гениального Юрия ГРИГОРОВИЧА можно назвать «Золотым веком», своеобразным Ренессансом в якутском театре.

Может, оттого, что именно в это время при поддержке руководства правительства Якутии были поставлены культовые для истории Земли Олонхо спектакли.

Ведь именно этот выдающийся человек возглавлял балетную труппу Большого театра СССР в течение 34 сезонов, и ныне там же активно работает, ведь это же колоссальная и нагрузка, и ответственность, а в принципе – это эпоха.

Якутские «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и «Спартак» в редакции Юрия ГРИГОРОВИЧА – это наше национальное достояние!

И я считаю, что портрет Юрия ГРИГОРОВИЧА, который сам является живущей ныне эпохой, очень много лет создавал эту эпоху вокруг себя и на сегодняшний день является одной из составляющих частей той великой культуры, которую сегодня мы должны сохранить на якутской сцене!

Когда я уходил на пенсию, многих великолепных работников театра «ушли», не подписали им контракты. Я должен назвать их имена — это знаток всего сценического хозяйства, можно сказать, сценическая ходячая энциклопедия Павел ЛОЖКИН, неутомимый, просто великая находка для театра Владимир БАРАШКОВ, мастер – художник света и звука Айал МЕСТНИКОВ, наш высотник, который сверху спускал на сцену все декорации Владимир БОРИСОВ, и многие другие…

А в эти дни директор ЮНГАНС уволил трех «стариков», выдающихся мастеров Большого театра Якутии — Марию САЙДЫКУЛОВУ, она в театре с 1972 года, Прокопия НЕУСТРОЕВА, который для меня волшебник, а также Леонида АКИМОВА, супер-трудягу…

Жаль, очень грустно!

Перебираю свой большой архив, где много свидетельств, что я как художественный руководитель Оперного театра Якутии и как продюсер осуществил 8 оперных фестивалей, подготовил 18 лауреатов международных вокальных конкурсов, 6 концертов и спектаклей в Большом театре России, 4 концерта в Организации Объединенных наций в Нью-Йорке, 14 городов в США с концертами, 3 фильма в Большом театре России, 8 компакт-дисков, 8 стажировок якутских певцов в лучших мировых театрах, пробивал нашим певцам квартиры, звания, имею более 3.000 фотографий с певцами, создал 11 балетов, 2 симфонии, камерные произведения…

А с королевой Марго, иконой стиля, то есть с Маргаритой ВАСИЛЬЕВОЙ для Оперного театра находили через многочисленных якутских спонсоров большие финансовые суммы для нужд моего любимого Большого театра Якутии!

Преклоняюсь перед креативными проектами фирмы «Киэргэ», ресторанами «Махтал» и «Тыгын Дархан», Национального художественного музея Якутии, моей родной 5-ой школой, деятельностью главного врача 1 поликлиники Якутска, депутата Алевтины Васильевны ЭВЕРСТОВОЙ и лучшим кардиологом, профессором, доктором медицинских наук Еленой Семеновной КЫЛБАНОВОЙ, редакцией газеты «Якутск вечерний» и журналистом Юрием ГОРОДЕЦКИМ!

Все актуальные новости я узнаю из любимого SakhaLife и Ykt.ru.

И последнее, я в эти дни активно занимаюсь возрождением моего нового сайта «Валера Шадрин ньюс.ру».

До свидания, до новых встреч!