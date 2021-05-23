23.05.2021
16:06
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Политика

Валерий Лютый: Воин-афганец оправдает ваше доверие

Так получилось, что по состоянию здоровья мне пришлось снять свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России». Мне предстояла операция. А на днях меня уведомили, что дата операции переносится на более поздний срок. Иногда такое случается – по не зависящим от нас причинам.

И у меня появилась возможность вернутся в строй. В исполкоме партии мне сообщили, что эта процедура возможна, поскольку я ранее прошел процедуру регистрации, все документы были сданы  и необходимые условия выполнены.

Дорогие земляки! Хочу попросить вас поддержать меня на праймеризе – а воин-афганец постарается не подвести и оправдать ваше доверие.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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