23.05.2021
16:06
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Политика
Валерий Лютый: Воин-афганец оправдает ваше доверие
Так получилось, что по состоянию здоровья мне пришлось снять свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России». Мне предстояла операция. А на днях меня уведомили, что дата операции переносится на более поздний срок. Иногда такое случается – по не зависящим от нас причинам.
И у меня появилась возможность вернутся в строй. В исполкоме партии мне сообщили, что эта процедура возможна, поскольку я ранее прошел процедуру регистрации, все документы были сданы и необходимые условия выполнены.
Дорогие земляки! Хочу попросить вас поддержать меня на праймеризе – а воин-афганец постарается не подвести и оправдать ваше доверие.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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