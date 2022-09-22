22.09.2022
21:57
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Политика

Валерий Лютый: Частичная мобилизация подразумевает призыв 1 процента

Валерий Лютый о проведении частичной мобилизации в России. Ветеран боевых действий, руководитель республиканского отделения ОНФ подчеркнул, что объявленная президентом страны частичная мобилизация подразумевает призыв 1% мобилизационного ресурса. Видео тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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