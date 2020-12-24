Валерий Лютый: Айсен Николаев предложил ввести новый статус Якутска

Валерий Лютый, народный депутат РС(Я), руководитель регионального исполкома ОНФ в РС(Я):

— В Послании главы РС(Я) прозвучал проработанный анализ ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Была дана объективная оценка предпринятых действий, отмечены минусы, пересмотрены планы по здравоохранению, и четко обозначено, что надо делать, чтобы поддержать людей в этих сложных условиях.

Приятно, что глава Якутии отметил работу ОНФ, значит, в нашем лице он высказал благодарность всем волонтерам и добровольцам, которые объединились, чтобы помочь населению справиться с последствиями пандемии.

Конечно, как все якутяне, я переживал за судьбу моста через Лену – и это очень важно, что глава Якутии сегодня озвучил его предстоящее строительство.

Так же Айсен Сергеевич предложил ввести новый статус Якутска. Меня как горожанин, и как депутата Ил Тумэна, волнует, что надо предпринять законодательно и финансово, чтобы решить накопившиеся проблемы нашей столицы. Это не только трехкратное увеличение строительство дорог, но и решение вопросов благоустройства, нехватки школ. Отмечу, что в послании нет «шапкозакидательства», а есть понимание, что нужно делать.

Давно ведется дискуссия по реформе Ил Тумэна. Конечную точку в ней поставит сам республиканский парламент. Профессионализм нигде не лишний. Можно, конечно, выбрать депутатом хорошего человека, которого все уважают, но достаточно ли этих качеств для эффективной законодательной работы? Согласен, что в приоритете должны быть избранные народом депутаты, и следует сократить партийные списки. Не надо забывать, что депутат это мост между народом и властью. Нужен четкий механизм ответственности депутата перед своими избирателями, которые могли бы повлиять на своего избранника, если он «забыл» о защите их интересов.