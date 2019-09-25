Якутянин стал победителем Всероссийского конкурса «Solo Артека»

В сентябре этого года в Международном детском центре «Артек» прошел Всероссийский конкурс солистов Детского хора России «Solo Артека», для участия в котором со всех уголков России съехались 525 детей из 59 субъектов Российской Федерации.

Приветствуя артековцев, вице-премьер РФ Ольга ГОЛОДЕЦ отметила: «Хоровая смена в «Артеке» – это не просто отдых, это время, когда лучшие хоровики со всей страны, народные артисты приезжают сюда, чтобы работать с самыми звонкими, самыми яркими голосами России. Мне хочется сегодня поздравить вас с тем, что эта смена состоялась. Она откроет новую страницу в истории нашего замечательного хора, без которого не обходится ни одно торжественное мероприятие. Это и олимпиады, и выступления в Большом театре, и в Мариинском театре, и Кремлевском Дворце съездов. И всегда их выступление – это яркая и знаковая страничка музыкального хорового искусства».

«Детский хор России – уникальное событие для «Артека», – в этом убежден и руководитель детского центра Константин ФЕДОРЕНКО. – Я видел, как проходили репетиции, я погрузился в эту удивительную атмосферу. Уверен, что сегодня будет петь не только хор, будет петь весь «Артек». Это по-артековски. Это большая команда! Это огромная семья под названием «Артек!»

В состав региональной группы Детского хора России от Республики Саха (Якутии) вошли 10 учащихся хоровых отделений музыкальных школ с вокальными навыками, в том числе среди них был Валерий КУЗАКОВ – победитель теле-шоу «Голос». Валера родился в Якутске. Родственники живут в Олекминском улусе, поэтому неудивительно, что по приглашению Якутского филиала Всероссийского хорового общества, заслуженного деятеля искусств РС(Я) он согласился защитить честь Республики Саха (Якутия): «Всероссийский конкурс, проходивший в 2 тура, стал ответственным мероприятием для юных музыкантов. Они должны были подтвердить статус участников Детского хора России, исполнив перед строгим жюри, в который вошли ведущие хормейстеры нашей страны, два сольных номера из специального перечня конкурсных произведений, продемонстрировав диапазон своего голоса и вокально-интонационные навыки. Только 19 детей из свыше полутысячи были удостоены звания солиста Детского хора России и получили право выступать на всех мероприятиях этого коллектива в качестве солистов. Члены жюри отметили подготовленность детей нашей республики из Якутска, Ленска, Мирного, чистоту интонирования, умение держать себя на сцене, артистизм. Отрадно, что Валера Кузаков, хотя и учится в настоящее время в г.Москве, приехал выступать от имени нашей республики» поделилась она своими впечатлениями.

«У меня непередаваемые эмоции сейчас – я один из самых лучших солистов в России», — говорит Валера. – «Я не хвастаюсь, конечно, но это так и есть. Мне десять лет, я уже четыре года занимаюсь музыкой, стал победителем конкурса «Голос Дети», люблю советские эстрадные песни, пою и народные песни, развиваю академический вокал. У меня очень большой репертуар. В будущем я хочу стать народным артистом России».

Ребята, прошедшие конкурсный отбор, удостоятся чести солировать на концерте Детского хора России в Государственном Кремлевском Дворце в декабре и получат рекомендацию Всероссийского хорового общества к обучению в Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Участники хора и солисты помимо выступления на Дне знаний 2 сентября на Артек-арене, подготовили развернутую концертную программу, в которую вошли сложнейшие произведения академической музыки, такие как фрагменты симфонический кантаты «Carmina Burana» Карла Орфа, фрагменты из опер «Руслан и Людмила» М.Глинки и «Князь Игорь» А. Бородина, русские народные песни, песенные хиты Исаака Дунаевского, Юрия Чичкова, Александры Пахмутовой, Евгения Крылатова, Давида Тухманова, Эдуарда Колмановского, популярные композиции Виктора Цоя.

Детский хор выступал под руководством дирижёра, народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической хоровой капеллы им. А.А. Юрлов Геннадия ДМИТРЯКА. Концерт отличался оригинальной режиссурой – в памяти участников и зрителей концерта навсегда останутся яркие искры костра, взлетающие ввысь звёздного неба, простирающегося на Аю-Дагом под шум морского прибоя, и стройное звучание детских голосов, поющих своим сверстниками о мире, добре, умении дружить, любить свою необъятную Родину.