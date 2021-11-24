Совместная премьера с Мариинским театром откроет Арктический центр эпоса и искусств

Деятели культуры и искусства Якутии высказались в поддержку создания культурного кластера

В Якутии реализуется уникальный проект по созданию культурного кластера международного уровня, аналогов которому нет в России и мире. В условиях вечной мерзлоты будет построен единый архитектурный комплекс Государственной филармонии и Арктического центра эпоса и искусств на набережной озера Сайсары. Импульсом для этого послужило признание ЮНЕСКО в 2005 г. якутского героического эпоса Олонхо шедевром устного и нематериального наследия человечества.

О поддержке масштабного проекта в Якутии заявил выдающийся музыкант современности, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. По словам маэстро, главным поводом для радости от приезда в четвертый раз в Якутию для него стало первое знакомство с будущим крупным Национальным культурным центром. «Я уже вижу, каких масштабов этот проект! Очень хочется, чтобы концертный зал стал одним из лучших не только в России. Я постараюсь помочь вам с правильным акустическим решением в зале. Без него он потеряет престижность и свою ценность, и поэтому он не может стоить в 10 раз меньше. Будем в этом плане работать вместе. И очень важно, что здесь сохранится национальная культура. Мы с удовольствием примем в этом участие и поддержим», — подчеркнул Валерий Гергиев.

Государственный советник РС (Я), директор Института геокультурного развития Андрей Борисов считает, что в городе Якутске появится новый объект культуры, который будет архитектурно доминировать, не говоря о том, что будет проводиться культурная политика по всей республике, по российскому северу, по планетарному северу – Арктическим странам. Прославленный режиссер дал комментарий во время репетиции к премьере спектакля по произведению Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» в Саха театре.

«Известно о том, что Президент страны Владимир Путин дал указание построить культурные кластеры в таких городах, как Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Недавно к нам приезжал великий маэстро Гергиев с оркестром Мариинского театра и на концерте сказал очень важную фразу, говоря о том, что у нас строится Арктический центр эпоса и искусств, который является уже кластером. Наш кластер отличается от всех других тем, что простирается по всей республике через систему домов Олонхо. Глава республики Айсен Николаев поручил Министерству культуры и Институту геокультурного развития создать сеть Домов олонхо. В Арктическом центре главным архитектурным доминантом становятся три урасы. В этих трех урасах будут находиться и театры, и Эпический центр, и так далее. В селах республики построены более 30-ти купольных домов, которые превращаясь в систему домов Олонхо, будут взаимодействовать с Арктическим центром. То есть культурный комплекс строится для всех улусов, строится для всей республики», – сказал Андрей Борисов.

По словам государственного советника РС (Я), маэстро Валерий Гергиев поддержал их идею о совместном проекте Мариинского театра и Театра оперы и балета, Филармонии Якутии. «Когда будет построено здание Арктического центра, мы увидим в новом здании совместную премьеру», – резюмировал Андрей Борисов.

Строительство Арктического центра эпоса и искусств – закономерный этап системной государственной политики в области культуры. 30 лет назад в Республике Саха (Якутия) была создана Высшая школа музыки РС(Я), 10 лет назад Филармония Якутии, один из крупнейших коллективов – Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica. В современной истории России – это беспрецедентный случай создания симфонического оркестра, когда подготовка кадров шла в регионе в течение многих лет.

«Теперь за 10 лет мы выросли, в профессиональных кругах доказали свой творческий уровень. Поэтому строительство концертного зала завершает жизненный цикл развития музыкального искусства Якутии за более чем четверть века» – отметила генеральный директор Государственной филармонии Якутии имени Г.М. Кривошапко Туйаара Пестрякова.

С первых дней своего существования руководство филармонии ставило вопрос о необходимости строительства Концертного зала с современными требованиями акустики и оснащения. Главное и основное требование к Концертному залу — естественная акустика. Был проведен ряд консультаций у всемирно известного инженера-акустика Ясухиса Тойота. Во время своего визита в г. Якутск в апреле 2017 года, познакомившись с культурой народов Якутии, господин Тойота внес идею использовать мотивы и орнаменты традиционного ритуального деревянного кубка якутов чороон в дизайне концертного зала.

«Филармония республики с большим оптимизмом смотрит в будущее и верит, что строительство концертного зала филармонии будет способствовать новому витку развития музыкального искусства в республике, привлечет в Якутск мировых музыкантов-исполнителей, будет содействовать формированию особой духовной среды общения для населения», – сказала Туйаара Пестрякова и подчеркнула, что якутяне, как никто другой, достойны слушать прекрасную музыку в хорошем зале.

О необходимости строительства нового современного акустического зала много раз говорил главный дирижер Филармонии Якутии – Фабио Мастранджело.

«Необходимо иметь очень хороший, соответствующий самым лучшим параметрам акустики, современный концертный зал. Рост и уровень звучания оркестра очень зависит от этого. Мою просьбу услышали. Несмотря на то, что прошло уже почти десять лет, сейчас зал уже строится. Он будет рассчитан на симфонические концерты и оперно-балетные спектакли. Там у нас будет возможность трансформировать сцену, иметь оркестровую яму. При филармонии создан большой хор. Я не сомневаюсь в его дальнейших участиях в постановках опер. Я еще раз подтверждаю свою убедительную позицию – всё, что мы могли делать без концертного зала, мы делали. Мы достигли максимальных художественных результатов, учитывая отсутствие зала. Я слышу в оркестре, как ребята могут совершенно иначе себя вести по отношению к игре, когда они играют в хороших акустических условиях. Мы всегда стараемся соответствовать максимальному исполнительскому уровню. Мне хотелось бы претворить такие же идеи в жизни Якутска и всей Республики Саха, чтобы люди слушали не только свои коллективы, но и другие оркестры России, включая крупные коллективы с участием Валерия Гергиева, Владимира Спивакова, Александра Сладковского. Такие мечты иногда тоже могут быть очень полезными», – подчеркнул Фабио Мастранджело.

По мнению председателя Союза композиторов РС (Я) Николая Михеева, открытие Арктического центра для республики — большое знаковое решение в области культурного наследия, ведь культура и духовность всегда являлись якорем для развития современного человека. «Композиторы Якутии очень рады тому, что появится достойный концертный зал, где будут звучать шедевры национальной и мировой классики, будут реализованы все творческие стремления в профессиональной сфере искусства. Это логичный эволюционный шаг в развитии культуры Якутии. Уверен, что с появлением нового центра культурная жизнь республики обретет стабильную уверенность в будущее!», – сказал Николай Михеев.

Руководитель Союза композиторов отметил, что был рад услышать слова поддержки от Валерия Гергиева в строительстве культурного центра и полностью разделяет его мнение о том, что акустика зала является самым главным фактором в успешности проекта.

По уровню оснащения и благоустройства многофункциональный комплекс станет одним из самых современных на Дальнем Востоке. Центр станет точкой массового притяжения туристов. Мультимедийные фасады крупного здания напоминают знаменитые Ленские столбы, а на кровле будет расположена панорамная композиция «Три урасы» и «Алаас» со смотровой площадкой. Обновленная и облагороженная прилегающая территория станет новым общественным пространством столицы республики.

Директор театра Олонхо Мария Турантаева в комментарии Ulus Media (https://ulus.media/article/31953) поделилась мнением, что Арктический центр эпоса и искусств станет прекрасным общественным пространством для семейного, молодежного культурного отдыха. По ее словам, якутяне заслужили такое пространство, которое будет отвечать мировым стандартам и иметь неограниченный доступ к культурным событиям не только Якутии, России, но и мира. «Появление такого центра в сердце Арктики должно стать бриллиантом в геокультурном туризме и стать визитной карточкой северной столицы. Наш эпос олонхо, признанный мировым шедевром, должен иметь соответствующий статус у себя на родине, а здание должно стать эталонным во всех смыслах», – считает руководитель театра Олонхо.

Общая вместимость зрительных залов культурного кластера составит 1 500 мест: 700 мест – Концертный Зал Филармонии Якутии, Центр эпоса и искусств объединит трансформируемой сценой Национальный театр Олонхо с залом вместимостью 450 человек и Саха академический театр с залом на 350 человек.

Впервые в Якутии станет возможным проведение музыкальных мероприятий любого уровня: от классических музыкальных концертов до международных театральных постановок, конференций.