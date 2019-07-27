Валентина Жирохова зарегистрирована кандидатом

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года , в Республике Саха (Якутия) состоится 57 избирательных кампаний. Основные выборы состоятся в 18 муниципальных образованиях. В пяти муниципальных образованиях – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 –дополнительные выборы депутатов представительных органов. В эти дни идет регистрация кандидатов. Так, кандидатом на главу Дабанского наслега Олекминского района зарегистрирована Валентина Александровна Жирохова. Валентина Александровна ныне действующий глава Дабанского наслега, член партии “Единая Россия”. Родилась в 1962 году в селе Дабан, в 1985-м окончила Уссурийский госуниверситет. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.

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