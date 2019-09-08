08.09.2019
23:21
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Якутия

Валентина Жирохова избрана главой Дабанского наслега Олекмы

Стали известны результаты выборов главы Дабанского наслега Олекминского района: Победа у кандидата «Единой России» Валентина Александровны ЖИРОХОВОЙ – 131 голос.

За ее соперников голоса распределились следующим образом:

САФОНОВ М.С. – 64;

ЖИРОХОВА О.А. — 6.

Источник: https://yakut.er.ru
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