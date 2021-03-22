Валентина Якимец примет участие в женской режиссерской лаборатории Камы Гинкаса

Режиссер Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина Якимец прошла жесткий отбор и получила возможность принять участие в женской режиссерской лаборатории под руководством народного артиста Российской Федерации Камы Миронивича Гинкаса.

Первые занятия пройдут с 11 по 17 мая 2021 года в г. Ялте. Организаторами лаборатории являются Союз театральных деятелей Российской Федерации и Гильдия театральных режиссеров России.

Для участия в работе лаборатории были отобраны 15 режиссеров со всех регионов России, из Якутии Валентина Афанасьевна будет единственным представителем.

Валентина Якимец работает режиссером в Театре юного зрителя с 1996 года, поставила около 40 спектаклей. Работы Валентины Афанасьевны участвовали в разных международных и всероссийских театральных фестивалях: спектакль «Захотевшие ребенка» П. Ойунского стал лауреатом на VII Международном фестивале тюркских театров «Науруз» (г. Казань, Татарстан), этот же спектакль на Республиканском театральном фестивале «Желанный берег» стал лауреатом в номинации «Лучший спектакль», а также этно-модерн спектакль – Олонхо М. Обутовой – Эверстовой в постановке Валентины Афанасьевны «Богатырь Юрюлю Бэргэн на белом коне» был номинирован на Всероссийском детском театральном фестивале «Арлекин» в номинации «Лучший детский спектакль» (г. Санкт — Петербург) и многие другие спектакли режиссера отмечались премиями и наградами.

Хотелось бы отметить, что женская режиссёрская лаборатория не занимается учебным процессом, а дает уникальную возможность общения с Мастером, своими коллегами и продвинуться в постижении профессии режиссера.

Это огромная возможность для режиссеров поделится со своим опытом, узнать много нового, получить бесценный совет от мастера своего дела Камы Гинкаса.