Валентина Васильева: О том, что стану педиатром, я твердо решила еще в 5 лет

В зале РБ№1- НЦМ состоялось торжественное заседание, посвященное Дню медицинского работника. По сложившейся традиции, в эти дни проходит вручение государственных наград и присвоение почетных званий. Героине сегодняшнего интервью, Валентине Николаевне, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ присвоил почетное звание «Заслуженный врач Республики Саха (Якутия)».

Грядущий праздник всех медиков и присвоение почетного звания стали поводом для беседы с Валентиной ВАСИЛЬЕВОЙ, отличником здравоохранения РС(Я), ветераном труда, врачом–педиатром, врачом ультразвуковой диагностики высшей категории отделения УЗД КДЦ РБ№1- НЦМ о становлении педиатрической службы Республики, стремлениях и успехах в её полувековой практике врача.

— Валентина Николаевна, Ваш стаж без малого 50 лет, очень хотелось бы узнать, как начинался Ваш путь в медицину?

— В пятилетнем возрасте я поступила на лечение в участковую больницу Кировской области. Любознательный ребенок, никогда не спавший во время тихого часа… Однажды, бродя по коридору, решила зайти в ординаторскую. Вижу, за бумагами сидит врач, а на шее — фонендоскоп. Спрашиваю, а для чего он вам нужен?.. Врач улыбнулась, позвала подойти поближе и надела мне на шею тот удивительный предмет, так привлекший мое внимание. Надела и стала объяснять, для чего врачу фонендоскоп, поднесла акустическую часть к моей груди, и тут… только я услышала биение своего сердца, во мне буквально что-то перевернулось, мне стало интересно, как так можно услышать сердце? Почему оно стучит? Разгорелся интерес к медицине, лечению… С тех самых пор, с момента знакомства с врачом и фонендоскопом, я твердо решила, что непременно стану педиатром.

Шли годы, наступила пора получать образование, и я без промедления отправилась вместе с подругой поступать в Горьковский медицинский институт. Конкурс на место тогда был 16 человек! Благодаря отличной учебе в школе, любви к физике и химии, неудержимому стремлению достичь цели, я поступила в этот же год. Учеба давалась очень легко, я впитывала все знания буквально на лету. С большим энтузиазмом с первых же месяцев обучения я взялась за развитие клинического мышления.

Был даже забавный случай: преподаватель по хирургии спрашивает меня: «Валентина, ответьте, чем необходимо кормить ребенка с сепсисом?» Я без промедления отвечаю: «Прежде всего, такими-то антибиотиками». Тут вся наша группа рассмеялась, преподаватель улыбается… А я растерялась и не понимаю, почему все смеются? Оказалось… Я до того прониклась сложностью диагноза ребенка, это ведь тяжелое заражение крови, и упустила из виду, что кормят едой, а не лекарствами…

Каждый экзамен завершался пятеркой, сложностей ни в первый, ни в последний шестой год учебы не испытывала, я всегда была движима стремлением, огромным желанием получить профессию врача, достичь той цели, что поставила перед собой еще ребенком. Институт находился в 70 километрах от родного дома, ездить погостить накладно, как и отправлять телеграммы, но, тем не менее, после каждого экзамена я отправляла маме два слова: «Экзамен — отлично». Родные и наш колхоз гордились мной, я стала первым врачом в нашей деревне и семье.

Успешно окончив институт в 1970 году, я должна была поступить по распределению в город Киров, стать врачом-педиатром. Но судьба распорядилась иначе, наилучшим образом: между пятым и шестым курсом нас, будущих врачей, на лето отправляли работать в строительные отряды, для контроля над питанием и здоровьем будущих строителей. Набирали только лучших выпускников, ведь следить одному врачу за целым стройотрядом – дело непростое, а так как я всегда была отличницей, плюс ко всему все детство и юность прожила в селе, мне были хорошо знакомы условия и риски полевой кухни, и я без промедления, в полной боевой готовности, отправилась на работу. В первый же день после разговора с командиром отряда, осмотра рабочего места и ознакомления с обязанностями я познакомилась с будущим мужем, уроженцем города Якутска. Так, окончив шестой курс, мы сыграли комсомольскую свадьбу, и я уже не вернулась в родной Киров. Отказалась от подъемных, должности, от всего, что могло мне помешать уехать с мужем в Якутию. Хоть я и не знала, куда ехала, сомнений в переезде не возникало, ведь рядом был любимый супруг. Оказалось, что все не зря: прибыв в Якутск, мы узнали, что в столице острая нехватка врачей-педиатров.

— Каким было ваше первое место работы?

— Началась моя активная профессиональная деятельность с должности участкового педиатра 1-го детского объединения города Якутска. В те годы (1970-ые) педиатрическая служба только начала свое развитие, и в самом городе педиатров никто не выпускал, все были приезжими, с разных городов СССР. Нагрузка на педиатров была очень, очень высокой – на участке было 850 детей, в день минимум 20 вызовов, но меня, конечно же, ничего не пугало, я ждала этого времени, и с готовностью, большим энтузиазмом принялась трудиться.

— Как складывалась карьера в дальнейшем?

— Отработав три года участковым педиатром, в 1973 году мне предложили должность врача-ординатора в стационаре терапевтического отделения Детской городской больницы города Якутска. Стационар – это мечта каждого молодого врача, совершенно другая практика, другие возможности для развития. В стационаре у врача больше времени на анализ ситуации, если, конечно, речь не идет об ургентных (неотложных) состояниях. Больше возможностей по части диагностики на месте, возможность коллективного решения в сложных ситуациях (проведение консилиума). Участковый врач же больше один на один с пациентом и его болезнью, это многому учит, но стационар – совершенно другое, здесь помимо своих пациентов прибавляются знания и опыт коллег по отделению.

В 1977 году супруг пошел на повышение, и нашей семье было предложено переехать в производственный поселок Мохсоголлох. Снова с готовностью и в предвкушении новых задач я легко согласилась на должность участкового педиатра Мохсоголлохской участковой больницы. Мой стаж работы уже составлял семь лет, я знала и умела многое, но… Не в условиях сельской амбулатории. Только я приступила к работе, как сразу потянулись вереницы страждущих родителей с тяжелобольными детками со всего района, всех окраин, маленьких глухих деревень. Тогда мне очень помог опыт работы в стационаре Детской городской больницы. Диагностируя тяжелое состояние, (в то время было очень много случаев гнойной пневмонии) я сразу звонила коллегам, просила забрать ребенка к себе в стационар. Не представляю, что стало бы с детьми, не будь у нас с коллегами возможности помочь… Так, благодаря столичной детской больнице, мы сохраняли и поднимали детское здоровье Мохсоголлоха на протяжении трех лет. Затем супруга назначили главным инженером, и мы переехали в город Покровск, где трудиться стало гораздо легче, все-таки это была городская больница, имелись все условия и для врачей и для детей.

— А Вы к тому времени уже стали матерью?

— Да, во время переезда в Мохсоголлох, нашему сыну было уже 6 лет, вскоре там же родилась дочь. Со своими детками я была в декрете очень мало… До шести месяцев, даже не до года. Все время стремилась спасать, помогать, лечить. Моё рвение не оставило следа в душе у детей, моя дочь тоже пошла по моим стопам в медицину, она врач-педиатр, активно занимается вакцинопрофилактикой.

— Когда вы вернулись в Якутск?

— В столицу наша семья вернулась в конце 80-ых. В 1991 году, благодаря усилиям, стремлению заслуженного врача ЯАССР Кычкиной Александры Дмитриевны, отличника здравоохранения СССР, моему наставнику, человеку большой души, великолепному руководителю, начала свое развитие Детская республиканская больница, туда я и поступила на работу после Хангаласского района. К работе в Детской республиканской больнице я приступила уже в качестве детского врача-иммунолога, и, отработав три года, уже в 1994-ом, отучившись в Москве вместе с Александрой Дмитриевной, получила специализацию врача по ультразвуковым методам исследования. В 1997 году наша детская поликлиника объединилась с Центром охраны материнства и детства Республиканской больницы №1, став одним учреждением – Детским клинико-консультативным отделом Национального центра медицины.

— Прошло уже 25 лет… Широкая практика, скажите, пожалуйста, от чего зависит результат УЗИ?

— Результат ультразвукового исследования зависит от компетентности врача, проводящего исследование, от его клинического мышления, умения пользоваться различными методиками, хорошего пространственного представления об анатомии и физиологии маленького организма и грамотной интерпретации полученного изображения. Поэтому если врач планирует получить специализацию врача УЗИ в педиатрии — ему обязательно нужно иметь опыт работы педиатром.

Необходимо работать в тандеме с лечащим врачом, направляющим ребенка на УЗИ, чтобы в случае возникших сомнений у лечащего врача была возможность переговорить со специалистом УЗИ незамедлительно. В моей практике я часто приглашаю на исследование лечащих врачей, в тандеме диагност-хирург мы принимаем верное решение, подход к лечению и таким образом сокращаем процесс лечения ребенка.

Недавно был случай: хирург отправляет ко мне ребенка с предварительным диагнозом, не требующим операции, а я вижу на мониторе абсолютно противоположную картину – без хирургического лечения не обойтись. Проанализировав всю ситуацию досконально, я отправляю хирургу результат, требующий его вмешательства. В итоге нашего совместного обсуждения ситуации, ребенок был своевременно прооперирован — мой диагноз подтвержден. А теперь представьте, как мы работали раньше, без УЗИ? Нам бы пришлось наблюдать ребенка до появления острой симптоматики, соответственно, восстановление после операции прошло бы тяжелей, как в плане общего здоровья, так и в эмоциональном плане, — заплаканное, измученное болью дитя…

— К слову о детях, Вы наверняка часто встречаете тех, кого лечили детьми уже в качестве родителей?

— Да, и такое бывает. Конечно, для педиатра каждый пациент – особенный, но всех не запомнишь. Но, когда сами напоминают о том, что я когда-то их лечила или обследовала, а теперь уже и их ребенка — становится очень приятно.

— Благодарю за беседу, Валентина Николаевна, с профессиональным праздником, спасибо за Ваш труд и еще раз искренне поздравляю с заслуженной наградой!