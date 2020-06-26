Валентина Кириллина об особенностях организации общественного наблюдения в 2020 году

Общественная палата РС (Я) в этом году не в первый раз занимается организацией общественного контроля на выборах, проводимых в Республике Саха (Якутия). В 2018 году была создана масштабная система наблюдения во время проведения выборов Президента Российской Федерации. Общественной палатой был сформирован институт наблюдателей на всех избирательных участках в количестве 1440 человек. В 2019 году палата Якутии организовала общественное наблюдение во время проведения выборов глав муниципальных районов и городского округа.

Заместитель председателя Общественной палаты РС (Я) Валентина Кириллина рассказала об особенностях организации общественного наблюдения во время проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

— Валентина Ивановна, расскажите, как работа наблюдателей организована в этот раз, в чем отличие общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ от предыдущих кампаний?

В этом году работа общественных наблюдателей намного усложнилась. Мы все понимаем, в какой ситуации сегодня проводится эта работа. Во-первых, это тот срок, в течение которого общественные наблюдатели будут находиться в участковых избирательных комиссиях и проводить общественный контроль за процедурой общероссийского голосования. Если раньше наблюдатели работали на участках один день, то в этом году им придется осуществлять свою деятельность в течение недели. Для людей это было бы физически сложно, поэтому мы в Общественной палате разработали свои рекомендации по квотированию общественных наблюдателей, исходя из численности избирателей в каждой участковой избирательной комиссии. К примеру, в Якутске в списках избирателей числится более 3 тысяч человек, поэтому там понадобится не менее 6 общественных наблюдателей: для голосования на дому и на избирательных участках.

Во-вторых, в этом году голосование проходит в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим обеспечение охраны здоровья людей налагает определенные дополнительные функции на деятельность общественных наблюдателей. Они должны проследить, чтобы при входе в избирательный участок каждый голосующий был обеспечен средствами индивидуальной защиты. Вчера мы выезжали в некоторые УИКи и убедились в том, что все требования, которые были определены и утверждены Роспотребнадзором, соблюдены. В этом плане, функции общественных наблюдателей во время этого голосования стали шире, чем во время остальных избирательных кампаний.

— Сколько наблюдателей в Якутии требуется и какое количество привлечено на сегодняшний день?

В нашей республике – более 800 участковых избирательных комиссий вместе с временными. К тому же, как я уже говорила, в этом году голосование проводится в течение недели. Поэтому необходимо привлечь гораздо больше наблюдателей, чем в предыдущие годы. Если в 2018 году мы привлекли около 1500 наблюдателей, то в этом году мы должны набрать около 3500 общественных наблюдателей. На данный момент в списках – 3003 наблюдателя. По решению Общественной палаты Российской Федерации сроки формировании института общественных наблюдателей продлены до 30 июня. К нам до сих пор обращаются люди, желающие стать общественными наблюдателями, и мы включаем их в список и выдаем соответствующее направление.

— Что делать гражданам, если они заметили что-то подозрительное, какие-то нарушения? Могут ли они, не являясь общественным наблюдателем, сообщить об увиденном?

В первую очередь, они могут обратиться к общественному наблюдателю, который находится на избирательном участке. Во вторых, они могут позвонить на горячую линию Общественной палаты РС (Я) по номерам 508-373 и 508-374.

Судя по первому дню голосования, на горячую линию поступает довольно много звонков. В основном, вопросы касаются процедуры голосования: многие не знают где и как они могут проголосовать. Есть организационные вопросы по общественному наблюдению. Никаких нарушений прав избирателей пока зафиксировано не было.

И я еще раз хочу напомнить, что сейчас и в день основного голосования в Общественной палате РС (Я) работает мобильная группа, которая в случае сигнала о нарушениях будет выезжать и на месте помогать решению конкретных вопросов. Звоните, мы готовы ответить на все вопросы, проконсультировать и оказать помощь.