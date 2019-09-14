14.09.2019
15:04
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Светская хроника

Валдис Пельш прилетел в Якутск

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Валдис Пельш и Максим Шириков на Табагинском мысе 🤗 . Фото @maximshirikov «Главное не рост, а харизма!» Так когда-то сказал известный угадайкин всех неизвестных мелодий, Валдис Эйженович Пельш @pelshtv, стоя рядом с Филиппом Киркоровым @fkirkorov И я с ним полностью согласен!!! 😁😎 #якутия #якутск #табагинскиймыс #движениежизнь #красивыеместа #природа #рекалена #песок #красота #красотаприроды #visityakutia #визитякутия @visityakutia . #sakhalife #осеньвякутии #валдиспельш

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Фото: https://www.instagram.com/p/B2VuoyVpTw-/
Источник: https://www.instagram.com/p/B2VuoyVpTw-/
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