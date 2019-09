Валдис Пельш прилетел в Якутск

View this post on Instagram

Валдис Пельш и Максим Шириков на Табагинском мысе 🤗 . Фото @maximshirikov «Главное не рост, а харизма!» Так когда-то сказал известный угадайкин всех неизвестных мелодий, Валдис Эйженович Пельш @pelshtv, стоя рядом с Филиппом Киркоровым @fkirkorov И я с ним полностью согласен!!! 😁😎 #якутия #якутск #табагинскиймыс #движениежизнь #красивыеместа #природа #рекалена #песок #красота #красотаприроды #visityakutia #визитякутия @visityakutia . #sakhalife #осеньвякутии #валдиспельш