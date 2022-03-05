Вакцину против COVID-19 получили 357 детей и подростков Якутии

Вакцинальный центр против коронавирусной инфекции для детей и подростков (с 12 до 17 лет включительно) приглашает желающих привиться Гам-Ковид-Вак-М по адресу ул. Петровского 10/1 (вход с торца). График работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 ч., суббота и воскресенье выходной.

Как записаться на получение прививки?

Запись желающих производится через колл-центры поликлиник по месту жительства. Детей и подростков будут приглашать на вакцинацию по определенным датам и по времени.

Приглашенные на вакцинацию дети и подростки подходят в центр со следующими документами: страховой медицинский полис, снилс, свидетельство о рождении или паспорт.

Дети и подростки в возрасте от 12 до 15 лет приходят с родителями, в возрасте от 15 до 17 лет могут подходить самостоятельно. Напоминаем, вакцинация детей и подростков является добровольной.

Вакцинация проводится бесплатно.

Детям и подросткам на территории РФ ставится вакцина «Гам-КОВИД-ВакМ» («Спутник-М»), которая представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых «Спутник-V». Этой концентрации достаточно для выработки необходимого уровня антител.

Вакцина для подростков «Спутник М» прошла регистрацию в конце ноября 2021 года и включена в Национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в декабре 2021 года.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ для введения первого компонента Министерством здравоохранения России определены:

-Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины;

-Тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

-Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);

— возраст до 12 лет;

— тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента вакцины.

Перед вакцинацией подростков организован обязательный осмотр педиатра, измерение температуры тела, уточнение эпидемиологического анамнеза. По результатам осмотра, на основании объективных данных врач даёт разрешение на прививку.