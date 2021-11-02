02.11.2021
19:24
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Коронавирус

Вакцинация: улусы-лидеры и улусы-отстающие

В Якутии сегодня опубликован рейтинг районов по вакцинации:

На 2 ноября 2021 года, по данным оперштаба республики, в Якутии привились 55,84 % взрослого населения, в г. Якутске — 57,73 %.

5-ка лидеров:

Момский район — 79,15 %;

Аллаиховский район — 78,42 %;

Верхнеколымский район — 73,03 %;

Нижнеколымский район — 71,5 %;

Среднеколымский район — 69,89.

5-ка отстающих:

Чурапчинский район — 44,26 %;

Намский район — 44,74 %;

Нерюнгринский район — 48,16 %;

Кобяйский район — 48,9 %;

Амгинский район — 49,47 %.

Фото: Мария Васильева, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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