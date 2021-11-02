Вакцинация: улусы-лидеры и улусы-отстающие

В Якутии сегодня опубликован рейтинг районов по вакцинации: На 2 ноября 2021 года, по данным оперштаба республики, в Якутии привились 55,84 % взрослого населения, в г. Якутске — 57,73 %. 5-ка лидеров: Момский район — 79,15 %; Аллаиховский район — 78,42 %; Верхнеколымский район — 73,03 %; Нижнеколымский район — 71,5 %; Среднеколымский район — 69,89. 5-ка отстающих: Чурапчинский район — 44,26 %; Намский район — 44,74 %; Нерюнгринский район — 48,16 %; Кобяйский район — 48,9 %; Амгинский район — 49,47 %.

Фото: Мария Васильева, ЯСИА Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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