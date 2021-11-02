02.11.2021
19:24
39
Коронавирус
Вакцинация: улусы-лидеры и улусы-отстающие
В Якутии сегодня опубликован рейтинг районов по вакцинации:
На 2 ноября 2021 года, по данным оперштаба республики, в Якутии привились 55,84 % взрослого населения, в г. Якутске — 57,73 %.
5-ка лидеров:
Момский район — 79,15 %;
Аллаиховский район — 78,42 %;
Верхнеколымский район — 73,03 %;
Нижнеколымский район — 71,5 %;
Среднеколымский район — 69,89.
5-ка отстающих:
Чурапчинский район — 44,26 %;
Намский район — 44,74 %;
Нерюнгринский район — 48,16 %;
Кобяйский район — 48,9 %;
Амгинский район — 49,47 %.
Фото: Мария Васильева, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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