Вакцинация для всех, кто спешит

Если у вас нет времени дойти до своей поликлиники, чтобы поставить прививку, вы можете сделать это с 15 по 18 сентября в ТРК «Туймаада». На протяжении четырех дней с 13 до 18 часов специалисты Медцентра г. Якутска проводят вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции для всех желающих вакцинами Ультрикс квадри и Превенар.

Передвижные пункты Медцентра г. Якутска будут работать 16го и 19го сентября на Столичном рынке (13-18 ч) и 17-18 сентября на Крестьянском рынке (с 11 до 16 ч).

А также можно пройти вакцинацию в самой поликлинике по адресу: ул. Кальвица, 3, кабинете 124 (первый этаж, правое крыло) в рабочие дни с 08-30 до 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-30, 16-00 до 16-30), в субботу с 09-00 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 12-30), воскресенье выходной.

Защити себя — поставь прививку!