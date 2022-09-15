15.09.2022
14:38
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Красота & Здоровье

Вакцинация для всех, кто спешит

Если у вас нет времени дойти до своей поликлиники, чтобы поставить прививку, вы можете сделать это с 15 по 18 сентября в ТРК «Туймаада». На протяжении четырех дней с 13 до 18 часов специалисты Медцентра г. Якутска проводят вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции  для всех желающих вакцинами Ультрикс квадри и Превенар. 

Передвижные пункты Медцентра г. Якутска будут работать 16го и 19го сентября на Столичном рынке (13-18 ч) и 17-18 сентября на Крестьянском рынке (с 11 до 16 ч). 

А также можно пройти вакцинацию в самой поликлинике по адресу: ул. Кальвица, 3, кабинете 124 (первый этаж, правое крыло) в рабочие дни с 08-30 до 18-00 (перерыв с 12-00 до 12-30, 16-00 до 16-30), в субботу с 09-00 до 15-00 (перерыв с 12-00 до 12-30), воскресенье выходной. 

Защити себя — поставь прививку!

Фото: Пресс-службы Медцентра г. Якутска
Источник: Пресс-служба Медцентра г. Якутска

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