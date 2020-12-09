Вакцина от коронавируса поступила в Якутию

SakhaLife.ru

В Якутию поступили 300 доз вакцины против коронавирусной инфекции, предназначается она для медицинских работников, эта процедура является добровольной.

Отметим, что первая партия вакцины в количестве 42 штук прибыла в регион в середине сентября. В тот момент получили медики, работающие с Covid-19, первыми получили вакцину от Covid-19. Вакцинацию для профилактики коронавирусной инфекции проводят двукратно, с интервалом 21 день.